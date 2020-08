In questo articolo vi spieghiamo come avere vestiti morbidi e setosi senza spendere soldi.

Un bucato pulito e profumato al primo lavaggio è il sogno di ogni donna o l’uomo che si occupa delle faccende

domestiche. Condizionati dalle strategie pubblicitarie o dalla fretta, quando si tratta di dover scegliere l’ammorbidente giusto per i capi d’abbigliamento, sono molti gli errori che commettiamo. Molto spesso, infatti, si ricorre a diversi tipi di

ammorbidente e detersivo industriale. Prodotti che potrebbero risultare aggressivi per i nostri vestiti, giacché

composti da sostanze chimiche che creano solamente l’illusione iniziale di morbidezza. Una sensazione data

invece dall’elevato contenuto di siliconi.

I benefici dell’aceto di mele

Alleato del bucato “eco-friendly”, l’aceto di mele si presta a moltissimi usi per la pulizia della casa ed è un ottimo

ammorbidente naturale. Per le sue caratteriste originarie si presenta più delicato rispetto all’aceto di vino o all’aceto bianco di alcol. Possiede, inoltre, proprietà anti-calcare e anti-odore.

Come avere vestiti morbidi e setosi senza spendere soldi, ecco l’ammorbidente fai da te: due ricette semplici e veloci

Ammorbidente con aceto di mele ed olio essenziale

Occorrente:

2 litri di aceto di mele

10 gocce di olio essenziale di lavanda

1 contenitore

Versate nel contenitore l’aceto di mele con l’olio essenziale e mescolate. Infine, aggiunte un misurino di

composto in lavatrice. Una volta finito il lavaggio, il bucato risulterà subito più morbido al tatto e grazie all’olio essenziale di lavanda anche molto profumato.

Ammorbidente con aceto di mele e bicarbonato

Per avere un bucato perfetto, un’altra semplice ricetta prevede al composto che abbiamo visto in precedenza

l’aggiunta di bicarbonato. Questa ricetta è consigliata per i lavaggi misti con un livello di sporco più alto.

Ecco gli ingredienti:

1 litro di acqua calda

2 tazze di bicarbonato di sodio

1 tazza e mezza di aceto di mele

olio essenziale a scelta

Mettete in un recipiente l’acqua calda e sciogliete bene il bicarbonato di sodio, mescolando. Dopodiché, poco alla volta, aggiungete l’aceto di mele. Noterete che verrà a verificarsi una reazione che bilancerà l’effetto di entrambi gli ingredienti. Infine aggiungete anche l’olio essenziale per la profumazione. Per il lavaggio, versate in lavatrice mezzo bicchiere del composto ed il gioco è fatto.

Se “Come avere vestiti morbidi e setosi senza spendere soldi, ecco l’ammorbidente fai da te” vi è stato utile, vi consigliamo anche “Tre piccoli trucchi per pulire le scarpe bianche senza rovinarle”.