Come pulire gli occhiali? Prova questo prodotto che tutti abbiamo a casa. Valido sia per gli occhiali da vista sia per gli occhiali da sole. Questo trucco vi farà risparmiare soldi sulla pulizia degli occhiali e direte addio a costosi prodotti che comprate dall’ottico. Di cosa stiamo parlando? Del sapone per i piatti.

Quelli che portano gli occhiali, soprattutto quelli da vista, sanno benissimo cosa vuol dire avere le lenti sporche. È un vero fastidio. Infatti la vista non è nitida, è sfocata e può essere anche abbastanza pericoloso. Immaginate di stare in macchina con degli occhiali sporchi, la vostra vista non sarà perfetta e potreste imbattervi in incidenti che con gli occhiali puliti avreste potuto evitare. Per questo è importante avere le lenti degli occhiali sempre pulite. Anche se comprensibile che possa essere una seccatura lavarle di continuo.

Avete mai provato ad usare il sapone per i piatti?

Il sapone per i piatti ha tantissimi utilizzi, oltre a quello ovvio che è lavare i piatti. Ma perché va bene anche per le lenti dei nostri occhiali? Le lenti degli occhiali sono molto fragili quindi è importante usare dei prodotti delicati. Il sapone normale ad esempio potrebbe rovinarle, consumarle e se le vostre lenti hanno l’antiriflesso con il tempo questo potrebbe danneggiarsi.

Se invece usate il sapone per i piatti, che è molto delicato, non rovinerà gli occhiali. Ma anzi con il suo effetto sgrassante le vostre lenti saranno come nuove. E non direte addio all’antiriflesso che vi è costato caro. Basterà infatti bagnare gli occhiali e, con un po’ di sapone per i piatti, lavare le vostre lenti. È assolutamente importante anche con cosa le asciugate. Infatti evitate asciugami che potrebbero rigare gli occhiali, ma usate sempre dei tessuti lisci e morbidi.