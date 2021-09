Se ci ritroviamo spesso con i capelli unti alle radici anche a soli due giorni dal lavaggio probabilmente significa che abbiamo il cuoio capelluto grasso. Questa è una condizione che ha come conseguenza lo sviluppo di forfora nei capelli e che può derivare da un’infiammazione o da un problema di regolazione del sebo.

Vederci i capelli unti tutti i giorni, infatti, ci porta a lavarli più spesso del necessario. Questa abitudine, però, non fa che peggiorare la situazione. In questo modo i lavaggi frequenti continuano a stressare i nostri capelli che, per tutta risposta, aumenteranno ancora di più la produzione di sebo. La soluzione migliore è quella di sopportare i capelli unti per qualche giorno in più e lavare i capelli non troppo spesso utilizzando shampoo e balsami delicati e poco aggressivi.

È utile anche effettuare una maschera sebo-regolarizzante una volta alla settimana. Questo aiuterà a ristabilire la corretta produzione di sebo e a ridurre il problema. Dunque, ecco come realizzare un’ottima maschera fai da te ideale per il cuoio capelluto grasso. Prima è bene precisare, però, che per risolvere il problema del cuoio capelluto grasso è necessario trovare la causa del problema. L’ideale sarebbe parlarne con il nostro medico o con un dermatologo per capire quale sia la causa e quali sono i trattamenti specifici.

Come realizzare un’ottima maschera fai da te ideale per il cuoio capelluto grasso

Questa maschera per capelli ideale per il cuoio capelluto grasso è un valido rimedio della nonna per migliorare la situazione dei nostri capelli unti. Gli ingredienti sono pochissimi e si trovano comunemente in commercio: 1 uovo e mezzo limone. Ovviamente se abbiamo i capelli molto lunghi queste dosi non basteranno, ma possiamo tranquillamente raddoppiarle fino ad arrivare al quantitativo giusto. Il limone aiuterà ad assorbire l’olio e il grasso, mentre l’albume manterrà il capello idratato e umido per evitare che il limone secchi troppo i capelli.

Procedimento

Per fare questa maschera dovremo rompere un uovo e separare l’albume. Aggiungiamo all’albume il mezzo succo di limone e mescoliamo vigorosamente fino a che tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Applichiamo la maschera su tutte le radici dei capelli facendo ben attenzione ad andare a riempire tutto il cuoio capelluto. Una volta applicata sulle radici possiamo procedere ad applicarla anche sulle lunghezze. Leghiamo i capelli e sistemiamoli sotto una cuffia. Teniamo la maschera in posa per circa un’ora e poi risciacquiamola con lo shampoo e il balsamo.

Approfondimento

Questo è l’ingrediente sorprendente che molti hanno in cucina per avere dei ricci perfetti meglio che dal parrucchiere