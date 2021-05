Questo è l’ingrediente sorprendente che molti hanno in cucina per avere dei ricci perfetti meglio che dal parrucchiere

Chi ha i capelli ricci sa bene quanto essi siano difficili da trattare. I capelli ricci, a differenza di quelli lisci, necessitano di attenzione e cura costante. Hanno anche bisogno di accorgimenti specifici per evitare l’effetto crespo, ottenere un buon volume e una buona definizione. Ma esiste un ingrediente comunissimo, presente in tutti i supermercati, che aiuta nella cura e nello styling dei capelli ricci a costo ridotto.

Stiamo parlando dei semi di lino. È questo l’ingrediente sorprendente che molti hanno in cucina per avere dei ricci perfetti meglio che dal parrucchiere. I semi di lino sono dei semi molto utilizzati soprattutto in ambito alimentare grazie alle sue proprietà. Sono infatti ricchi di proteine, grassi (omega3 e omega6), vitamine e sali minerali. Si usano per la panificazione, per condire le insalate e in tantissime altre preparazioni. Ma in pochi conoscono le sue proprietà e le sue enormi potenzialità nella cosmesi e cura dei capelli. Andiamo a scoprirle insieme.

Le proprietà dei semi di lino

I semi di lino vengono ricavati dal frutto della pianta di lino, sono piccoli, lucidi e di color marrone.

La loro composizione, ricca di proteine, omega 3, vitamine B1, B2 e F li rende un ottimo integratore naturale. Questi semi sono degli ottimi alleati per contrastare l’invecchiamento cellulare, aiutare il sistema immunitario e regolarizzare i processi intestinali. Ma una caratteristica che molti sottovalutano è che i semi di lino sono ricchi di mucillagini. Le mucillagini hanno delle incredibili proprietà lubrificanti, sono inoltre in grado di trattenere l’acqua e di assorbirla. Dai semi di lino, dunque, si può ricavare un ottimo gel dalle proprietà idratanti, nutrienti e ricostituenti.

Come creare un gel per capelli ricci con i semi di lino, l’ingrediente sorprendente che molti hanno in cucina per avere dei ricci perfetti meglio che dal parrucchiere

Creare un gel per capelli ricci con i semi di lino è molto semplice: sono sufficienti i semi di lino e dell’acqua. Basta mettere due cucchiai di semi di lino e due bicchieri d’acqua in un pentolino e farli bollire per circa 10 minuti, fino a quando il composto non si sarà addensato. Il rapporto è 2:2 perciò se abbiamo bisogno di più prodotto possiamo aumentare le dosi (4 cucchiai di semi di lino per 4 bicchieri d’acqua e così via).

Quando il composto è denso è necessario separare i semi di lino dall’acqua addensata con un colino. Attenzione: è bene fare questo passaggio quando il composto è ancora caldo, altrimenti non si riuscirà a colare bene il prodotto finale. Una volta fatto questo si lascia raffreddare il composto ed ecco che il nostro gel per capelli è pronto. Si può utilizzare come se fosse un gel o un qualsiasi prodotto per lo styling dei capelli senza risciacquo. L’ideale è utilizzarlo a capelli ancora bagnati, applicare il prodotto sulle lunghezze andando a definirle, e asciugare i capelli a testa in giù col diffusore.

Questo gel può essere utilizzato anche come maschera idratante per capelli. Si applica in grandi quantità su tutta la testa e si lascia agire per un’ora prima di passare al risciacquo. I risultati si noteranno subito: ricci più morbidi e definiti già dalla prima applicazione.