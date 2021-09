Esistono tantissimi modi per sfruttare il cibo con il fine di farlo diventare un nostro alleato nella prevenzione di disturbi, fastidi e malattie. Del resto, la scelta di alimenti a nostra disposizione è molto ampia.

Sta dunque a noi prendere le giuste decisioni a tavola, cercando di non farci guidare solo e unicamente dall’appetito. I fattori che devono influenzarci nell’acquisto, infatti, devono comprendere anche i vantaggi che quei determinati ingredienti possono donare al nostro stato di salute.

Poco conosciuti

Potremmo rimanere stupiti da quanti alimenti benefici e a noi sconosciuti si nascondono tra gli scaffali del supermercato. Tra farine a basso indice glicemico a spezie in grado di interferire positivamente nei confronti del sistema nervoso, la lista è lunga. Tra questi, ovviamente, troviamo anche il condimento di cui andremo a parlare tra poco. Il quale, sebbene poco conosciuto, si rivela incredibilmente vantaggioso.

Quasi nessuno lo compra ma questo sale potrebbe diventare l’alleato perfetto per abbassare la pressione

Determinati ingredienti si rivelano benefici in quanto possiedono delle componenti specifiche in grado di interferire con il nostro organismo. Proprio per questo, a seconda di quali componenti presenta, un ingrediente sarà vantaggioso soprattutto in relazione ad un determinato valore o per uno specifico organo. Non a caso qualche mese fa, ad esempio, abbiamo rivelato la pasta adatta a chi soffre di problemi alla tiroide.

L’alimento di cui parliamo oggi, invece, può essere considerato d’aiuto soprattutto in relazione ad un altro problema molto comune, che interessa quindi diverse persone. Vediamo quale. Infatti, ecco perché quasi nessuno lo compra, ma questo sale potrebbe diventare l’alleato perfetto per abbassare la pressione. Ci riferiamo al sale iposodico. Probabilmente non tutti lo conoscono, ma questo sale presenta una caratteristica molto importante, di gran lunga vantaggiosa per chi soffre di ipertensione.

Difatti, così come spiegato anche dall’Istituto Superiore di Sanità, il sale iposodico presenta solamente un terzo della quantità di sodio contenuta nel sale che siamo abituati a consumare. La mancanza di sodio è colmata, almeno in parte, dall’aggiunta di potassio. Questa variazione, seppur piccola, si rivela molto importante per chi deve necessariamente diminuire le quantità di sodio giornaliero.

Acquistandolo si potrà difatti continuare ad insaporire i piatti senza, però, subire gli effetti negativi del sale, soprattutto per chi ha problemi di pressione. Superare le quantità di sodio giornaliere indicate, può avere delle conseguenze molto importanti, che si traducono anche in un innalzamento del rischio di infarto e ictus. Per questo motivo, anche i soggetti sani potrebbero trarre dei vantaggi non indifferenti da questa scelta.

Tuttavia, prima di optare per il sale iposodico consigliamo un consulto medico che, soprattutto in questo caso, si rivela necessario. In quanto, se presenti alcune specifiche patologie, potrebbe non essere indicato per essere aggiunto nella dieta.