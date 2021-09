I concorsi pubblici finalmente sono stati sbloccati dopo un periodo di stallo dovuto al periodo storico e sociale che stiamo vivendo. Abbiamo visto come il concorso RIPAM per 2.133 Funzionari sia stato riaperto con un nuovo termine di chiusura e con un nuovo numero di laureati, elevandosi a 2.736. Ma oltre a quelli vecchi, dobbiamo fare attenzione pure ai nuovi concorsi pubblici indetti.

Come il concorso di cui tratteremo oggi e quindi occhio a questo concorso per 2.938 posti con scadenza settembre a cui molti ambiscono.

Concorso per il reclutamento di allievi carabinieri dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico per Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo di Appuntati e Carabinieri. Di questi 2.938, i posti sono riservati a volontari in ferma di un anno e in ferma quadriennale e ai cittadini italiani di 26 anni. Se si avesse prestato il servizio militare potrebbero partecipare anche coloro che abbiano compiuto 28 anni. Il limite d’età è inteso fino al termine di chiusura per presentare la propria candidatura.

Possono partecipare i militari in servizio o congedati in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Possono partecipare, altresì, i non militari in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado necessario per l’accesso all’Università. Ciò nonostante, a pena di esclusione, requisiti fondamentali sono la condotta incensurabile, nessuna condanna o pendenza a carico, comportamento fedele nel rispetto della Costituzione e l’idoneità fisica e attitudinale.

Diventare Carabiniere non è facile ma rappresenterebbe un onore e proprio per questo molti ambiscono a questo importante ruolo. Ma prestiamo attenzione alla data di scadenza e alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

Il termine ultimo per presentare la candidatura è il 4 Settembre 2021 e deve avvenire esclusivamente in modalità telematica sul sito www.carabinieri.it. Per l’identificazione saranno necessari lo SPID oppure il lettore di smart-card. È necessario, inoltre, essere in possesso sia dell’e-mail personale che dell’indirizzo PEC.

Le prove concorsuali si dividono in una prova scritta, una prova fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali e la valutazione dei titoli.

Anche i minori di 17 anni possono partecipare inviando la propria candidatura con l’aiuto dei genitori, attraverso la compilazione della domanda e dell’atto di assenso. Tutto ciò che bisogna conoscere circa questo concorso pubblico è specificato in maniera dettagliata sul bando. Questo è consultabile sul sito precedentemente indicato oppure cliccando qui.

