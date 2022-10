4 film in uscita a novembre su Netflix e Sky assolutamente da vedere

Novembre si annuncia particolarmente ricco di sorprese e novità per gli amanti del cinema. Negli ultimi anni le principali piattaforme streaming si sono dedicate con enorme successo a produzioni inedite e originali. Un trend che proseguirà anche nel prossimo mese che vedrà in calendario pellicole di notevole fascino e spessore.

Stiamo per scoprire i 4 film in uscita a novembre su Netflix e Sky che non possiamo assolutamente perderci. È il momento di tirare fuori plaid e pop corn.

“I Viaggiatori” è il film Sky Original perfetto per la famiglia

Stimolata dalla concorrenza spietata di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, Sky ha risposto lanciando produzioni originali e serie TV tra le più belle dell’anno.

Uno dei film più attesi arriverà il prossimo 21 novembre. Stiamo parlando de “I Viaggiatori”, pellicola di avventura che vede un gruppo di ragazzi alle prese con una macchina del tempo molto particolare. Un congegno che riporterà i protagonisti nella Roma del 1939 con la missione di salvare il Mondo.

Perfetto per passare due ore in famiglia e riflettere su una delle epoche più buie e difficili della nostra storia.

“Il prodigio” ci terrà incollati al divano

Se amiamo il mistero e i film ambientati nel 1800 quello che fa per noi è “Il Prodigio”, in arrivo su Netflix il 16 novembre. Le vicende si svolgono pochi anni dopo la Grande Carestia e vedono come protagonista Florence Pugh nei panni dell’infermiera Wright. Il suo compito è quello di indagare sullo strano caso di una ragazzina sopravvissuta a 4 mesi di digiuno grazie a un intervento divino. Colpi di scena e suspence si alternano in un film ad alto tasso di tensione.

4 film in uscita a novembre su Netflix e Sky tra storie vere e romanticismo

Rimaniamo su Netflix per scoprire altri due film originali che meritano una serata sul divano. Il primo è adatto a un pubblico adulto ed è tratto da una tragica storia vera. Stiamo parlando de “L’infermiere killer”, docufilm che ripercorre la storia di Charlie Cullen, stimato infermiere e allo stesso tempo assassino seriale. Nello sceneggiato ci sono interviste con ex-colleghi di Cullen, testimonianze degli investigatori ed estratti audio del protagonista della vicenda. Un viaggio inquietante nel labirinto della mente umana, quindi, che sarà disponibile a partire dall’11 novembre.

Molto più leggero e adatto a grandi e piccini è, invece, “Il diario segreto di Noel”, film romantico in uscita il prossimo 24 novembre. Star della pellicola Justin Hartley nei panni di uno scrittore di grande successo. Le vicende si mettono in moto quando Hartley si ritrova alle prese con l’eredità della madre. Qui troverà un diario segreto e una donna affascinante che gli cambieranno profondamente la vita.