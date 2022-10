Come fare un peeling chimico a casa e a cosa serve

Quando parliamo di peeling chimico parliamo di un trattamento esfoliante che migliora visibilmente l’aspetto della nostra pelle e lo fa eliminando le cellule morte e rimuovendo gli strati più esterni della cute. Solitamente, per fare il peeling chimico ci si rivolge ad un centro estetico professionale, ma esistono dei prodotti dall’effetto più blando da usare a casa. Alla base di un buon peeling chimico ci sono sostanze come l’acido glicolico, che accelera la rigenerazione cellulare, stimolando la produzione di collagene ed elastina. Vediamo quali sono i migliori prodotti in commercio per fare un peeling chimico nella comodità di casa propria.

Come fare un peeling chimico al viso

Innanzitutto, dovremo scegliere prodotti adatti alla nostra tipologia di pelle. Molti infatti non sono adatti ad un uso quotidiano. Non dovremmo mai combinare più prodotti di questo tipo e dovremmo avere cura di usare la crema solare in associazione, per scongiurare la comparsa di macchie. Sì, perché il peeling chimico rende la pelle più sensibile alle luce del sole. Anche per questo motivo è meglio dedicarsi al peeling chimico alla sera, per dare il tempo alla nostra cute di riprendersi, senza troppi stress.

Quali prodotti comprare

Il primo prodotto da menzionare è un esfoliante chimico delicato, perfetto per un uso quotidiano, ed è il detergente di Miamo. Questo marchio produce cosmetici di qualità e il detergente esfoliante Aha/Bha Purifying Cleanser Acnever è l’alleato ideale della pelle grassa e ricca di impurità. Questo detergente aiuterà a prevenire la comparsa di brufoli e acne.

Altrettanto valido poi il trattamento purificante targato Clinique. Parliamo del Clarifyind Do-Over peel, da applicare su pelle detersa e asciutta e da lasciare agire tutta la notte. Questo trattamento non è solo ottimo contro le impurità, ma aiuta anche ad attenuare piccole rughe e linee d’espressione marcate.

Se parliamo di pelle dai toni spenti non possiamo non menzionare il peeling intensivo di Kate Somerville, l’ExfoliKate Intensive Exfoliating Treatment, che uniforma l’incarnato e illumina la pelle riducendo i pori dilatati.

E per le amanti dei prodotti 2 in 1 c’è il tonico esfoliante Bella Aurora, ottimo per rimuovere i residui di trucco dopo la detersione e rimpolpare la pelle. Anche questo è ottimo per un uso quotidiano, grazie alla sua formulazione delicata pensata per pelli sensibili.

Peeling viso per acne

Attenzione se abbiamo pelle problematica o particolarmente acneica. Se scegliamo dei peeling chimici troppo aggressivi, questi potrebbero peggiorare il problema. Meglio scegliere dei prodotti specifici come il siero con PHA di Dr. Jart+. Gli acidi PHA contribuiscono a rimuovere le cellule morte, senza eliminare del tutto gli oli della nostra cute, mantenendo quindi la giusta idratazione.

In conclusione, se cerchiamo risposte su come fare un peeling chimico a casa, la risposta la troviamo in questi prodotti. Se vogliamo qualcosa di più naturale, possiamo sempre preparare una maschera purificante fatta in casa. Se optiamo per prodotti chimici, leggiamo sempre bene gli ingredienti e, in caso dubbi, chiediamo al nostro dermatologo di fiducia. Con la pelle non si scherza!