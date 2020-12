Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dai feed Instagram e Facebook si può notare come una nuova tendenza si sta imponendo nella moda unghie. Le unghie effetto maglioncino di lana, anche chiamate nail art tricot, stanno spopolando quest’inverno. In questo articolo verrà svelata la tecnica per realizzare una manicure effetto maglioncino. Si può realizzare la nail art tricot sia con lo smalto classico che con il semipermanente.

Può sembrare che si tratti di una nail art elaborata e difficile da realizzare ma in realtà non è così.

Realizzare una manicure effetto maglioncino è molto semplice. È sufficiente avere a disposizione pochi prodotti e possiamo provare a farla comodamente a casa nostra.

Materiale per l’effetto maglioncino

Smalto del colore preferito;

Top coat opaco

Polvere acrilica trasparente;

Un pennellino di precisione.

Ora che abbiamo tutto il materiale possiamo procedere con la manicure.

Come realizzare una manicure effetto maglioncino, il trend del Natale 2020

Stendere lo smalto. Ricoprire con un top coat opaco. L’effetto opaco ci aiuta a rendere più simile ad un maglione di lana la decorazione. Immergere il pennellino nello smalto colorato e decorare l’unghia coi motivi preferiti. Si possono simulare le classiche decorazioni dei maglioni di lana, come le trecce o le coste.

Aiutandosi con un cucchiaino o con una spatola spargere la polvere acrilica sullo smalto ancora fresco. La nail art effetto maglioncino è pronta per essere sfoggiata nelle foto su Instagram.

Il procedimento per realizzare l’effetto maglione ai ferri è semplice e si potranno creare varie fantasie e colori. Anche per sbizzarrirsi con la fantasia come meglio si crede si consiglia l’utilizzo di colori lucidi e brillanti. Scegliendo colori pastello come il beige, il celeste, il rosa e il bianco l’effetto sarà più simile a quello di un maglioncino di lana.

Con i materiali giusti ed un po’ di precisione chiunque può realizzare in casa propria una nail art alla moda e super originale.