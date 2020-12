Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Queste scaloppine alla francese dal gusto deciso, sono un ottimo secondo di carne che stupirà gli ospiti accorsi per cena.

Il sapore deciso della carne unito alla pancetta e alle cipolle sapranno conquistare tutti e renderanno il piatto memorabile. Le scaloppine alla francese sono quel piatto di carne goloso e unico che si prepara in poco tempo e si fa comunque bella figura nel portarlo a tavola.

Il sapore del tartufo inoltre dà carattere a un piatto già prelibato di suo.

Ingredienti

600 gr di scaloppine di maiale;

1 kg di patate;

2 cipolle;

50 gr di pancetta magra;

1 cucchiaino di prezzemolo tritato;

fettine sottili di tartufo;

olio qb;

sale e pepe qb.

Scaloppine alla francese dal gusto deciso

Battere le scaloppine di maiale con un batticarne. Tagliare le patate e le cipolle a fettine molto sottili e fare a cubetti la pancetta. Lavare quindi le patate in abbondante acqua fredda e asciugarle dopo averle scolate.

In una teglia, versarvi l’olio, la pancetta e le cipolle. Rosolare il tutto a fuoco moderato, mescolando molto spesso; le cipolle dovranno ammorbidirsi per bene. Aggiungere quindi le patate e le fettine di carne. Alzare la fiamma e continuare a mescolare bene. Quando le patate saranno dorate, raggrupparle in un angolo del tegame e compattarle come se fosse una frittata. Far formare la crosticina e stare bene attento che le patate si attacchino bene tra di loro. Rigirare le patate come se fossero una frittata e far cuocere bene anche dall’altro lato. Le patate si attaccheranno tra di loro grazie all’amido contenuto nei tuberi.

Mentre il tutto cuoce, cospargere di sale, pepe e prezzemolo. Quando la cottura delle patate è ultimata, impiattare la carne con le cipolle e la “frittata” di patate. Spolverizzare con del tartufo sbriciolato direttamente sulla carne. Infine, serviamo ai nostri ospiti questo meraviglioso e gustoso secondo di carne.

