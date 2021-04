Materiali sintetici e poco sostenibili via via stanno lasciando spazio a soluzioni che mirano a inquinare il meno possibile.

Ridurre i rifiuti al minimo è diventata una priorità, tutto quello che si può recuperare e sfruttare, nell’ottica del non spreco, è reimpiegato nel quotidiano.

Oltre che il pianeta, ne giovano anche il portafoglio, la salute e il benessere del corpo.

Molti materiali che comunemente sono utilizzati nelle faccende di casa possono causare irritazioni e fastidi alla pelle. È utile quindi ricorrere a qualche espediente per non sprecare nulla in casa, così da evitare di acquistare prodotti poco affidabili.

Vediamo come realizzare perfette spugne e panni fai da te per il pavimento e la cucina e risparmiare denaro con questi semplici elementi

Gli armadi sono colmi di maglioni infeltriti, macchiati, abbandonati a sé stessi, in attesa di essere gettati nella pattumiera. Ma potrebbero avere una seconda vita come perfetti panni per lucidare il pavimento, parquet e mobili di legno, dopo aver applicato la cera. Ovviamente eliminando prima eventuali bottoni e cerniere e ritagliando il maglione nella forma e dimensione scelta.

Vecchi asciugamani e accappatoi bucati e rovinati potranno servire per creare una spugna da utilizzare per la casa, ma anche per pulire l’auto. Basterà sovrapporre 3-4 strati e cucire i bordi, a mano o con la cucitrice. È importante sempre far asciugare le spugne per evitare che l’umidità le rovini.

Retine porta arance e limoni sono ottime per creare spugnette lavapiatti. Accartocciare le reti grossolanamente e con l’aiuto di spago o filo da pesca annodarle per bene, in modo che risultino compatte. Saranno perfette per piatti e pentole perché non le graffieranno.

Calze e calzini, soprattutto di lana, malconci e magari spaiati si possono destinare come perfetti spolvera mobili, saranno anche facili e pratici da utilizzare e lavare. Adatti per mobili di legno, compensato e superfici delicate.