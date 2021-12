Il Natale è davvero vicino ed è tempo di dedicarsi ai regali e alle decorazioni. Sicuramente, quasi tutti avranno ormai già fatto il classico albero. Tuttavia, il Natale è una festa molto gioiosa e si ha voglia di addobbare a festa l’intera casa. Vivere in un ambiente ricco di colori e lucine ci fa sentire bene e mette allegria. Inoltre, non dobbiamo scordare che il rito degli addobbi è un momento di serena condivisione con il resto della famiglia. Una piacevole e calma parentesi in cui poter ritrovare il piacere di stare insieme.

Perché allora non preparare addirittura con le nostre stesse mani le decorazioni natalizie? È davvero semplice e potremmo farci aiutare dai nostri bambini. Vediamo allora come realizzare delle fantastiche decorazioni natalizie quasi gratis utilizzando questo comunissimo ingrediente che tutti abbiamo in casa.

Prepariamo la pasta modellabile di bicarbonato

Morbida e bianchissima, la pasta di bicarbonato si prepara in pochi minuti. Il procedimento è semplice e atossico. Una volta ottenuta la pasta, utilizzando le formine dei biscotti, possiamo ricavare tutte le forme che vogliamo: cuori, stelle, abeti, omini pan di zenzero, e così via. Saranno perfette da appendere all’albero vicino alle più tradizionali palline, ma anche alla porta, alla finestra o per adornare nastri e fiocchetti dei pacchetti regalo.

Ecco come procedere.

Come realizzare delle fantastiche decorazioni natalizie quasi gratis utilizzando questo comunissimo ingrediente che tutti abbiamo in casa

Ingredienti necessari:

2 tazze di bicarbonato;

1 tazza di maizena;

1 tazza e 1/2 di acqua;

tempere o coloranti alimentari.

Mettiamoci all’opera

Far scaldare l’acqua. Prima che raggiunga il bollore, versarvi maizena e bicarbonato in un colpo solo mantenendo la fiamma moderata. Iniziare quindi a mescolare. Se abbiamo in mente decorazioni colorate, aggiungiamo subito anche un po’ di colorante. Ovviamente, per avere più colori a disposizione, dobbiamo preparare più impasti in pentolini differenti. Ricordiamo che, una volta asciutte, le formine tenderanno a sbiadire. Se vogliamo un effetto molto vivace e brillante, abbondare con le quantità.

Nel giro di brevissimo tempo, l’impasto sarà compatto e gommoso. A questo punto, togliere dal fuoco e aspettare per qualche minuto affinché si raffreddi.

Stendere l’impasto con un mattarello. Risulterà più facile sistemando la pasta tra due fogli di carta forno.

Ricavare le formine desiderate e praticare in un angolo un piccolo foro dove far passare lo spago o il nastrino per poterle poi appendere.

La fase dell’asciugatura

Possiamo far asciugare le nostre decorazioni di bicarbonato all’aria. Ci vorranno almeno 24 ore e bisogna ricordarsi di girarle più volte in maniera delicata per ottenere un’asciugatura uniforme. Per velocizzare i tempi utilizzare il forno, impostando la temperatura a 80 °C. In questo caso, servirà un’oretta circa. Ovviamente, il tempo può variare in base allo spessore delle forme.

Le classiche decorazioni in pasta di bicarbonato sono bianco candido. Per un effetto ancora più scenografico, spruzzarle con del glitter oppure applicarvi, a mano e con la colla, dei punti luce. Si abbinano alla perfezione con dei bei nastri rossi, verdi o blu.

Ancora qualche ultimo consiglio

Possiamo anche realizzare le nostre decorazioni bianche e decorarle con il colore dopo l’asciugatura. In questo caso, ci serviranno tempere e un pennellino sottile. E, ovviamente, tanta fantasia!

Infine, se avanzasse un po’ di impasto, conservarlo in frigorifero in una bustina di plastica. Si manterrà per 4 o 5 giorni.

Approfondimento

