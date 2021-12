Durante il mese di dicembre passiamo molto tempo ai fornelli: essendoci una festa dopo l’altra, consultiamo spesso il ricettario. Ma le ricette che si trovano in questi libri le abbiamo fatte quasi tutte e quindi ci serve qualcosa di nuovo. E allora ecco una deliziosa ricetta per un secondo di carne a Natale che sorprenderà tutti. Oltre alla ricetta che ora spiegheremo, a Natale possiamo provare anche questo sfizioso secondo piatto di carne. Giusto per aggiungere un’ulteriore idea da fare in cucina. Che poi per fare questi piatti non è necessaria per forza una festività, ma possiamo farli anche in altre situazioni. Quel che è certo è che in questi casi fanno una bella figura.

Ecco una deliziosa ricetta per un secondo di carne a Natale che sorprenderà tutti

Il piatto di oggi è un piatto veramente eccezionale, una piramide di sapori. Stiamo parlando del famoso filetto alla Rossini. Il Tournedos alla Rossini è un piatto francese e si dice che fu inventato nell’Ottocento dallo chef Moisson in onore di Gioacchino Rossini.

Ma vediamo ora gli ingredienti per 6 persone:

6 filetti di vitello da circa 160 grammi l’uno;

6 fette di foie gras;

120 ml di Madeira;

60 grammi di tartufo nero;

150 grammi di fondo di vitello;

90 grammi di burro;

pancarré;

sale e pepe.

La preparazione del filetto alla Rossini

Come prima cosa sciogliamo parte del burro in una padella e facciamo rosolare i filetti di vitello da entrambi i lati. Scegliamo una padella ampia perché dovranno rosolare tutti e sei insieme. Oppure prendiamo due padelle e dividiamo in tre e tre. Aggiungiamo poi del sale e del pepe, e mettiamo in forno a 180 gradi per 6 minuti. Una volta passati, tiriamo fuori i filetti e facciamoli riposare.

Deglassiamo ora una padella con il Madeira. Prendiamo un po’ del nostro tartufo asciutto e trito, e poi aggiungiamo il fondo di vitello. In un’altra padella facciamo dorare in una noce di burro le fette di pancarré. E in un’altra antiaderente facciamo rosolare il foie gras a fuoco molto basso.

Ora arriva la parte dell’impiattamento. Prendiamo la padella, dove c’era il fondo del vitello, e mettiamo il contenuto di questa come base per ogni piatto. Poi mettiamo le fette di pancarré e sopra il filetto di manzo. Ma non finisce qui, perché sopra ancora aggiungiamo il foie gras che abbiamo fatto rosolare e poi aggiungiamo una grattata di tartufo. Ed ecco che il nostro filetto alla Rossini è pronto.

