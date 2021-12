Con l’arrivo del freddo vero, in prossimità del Natale, aumentano i capi di abbigliamento di cui si ha bisogno. Quindi, cappelli, sciarpe e colli di pelliccia iniziano ad uscire dal nostro armadio. Tra gli oggetti che rilevano maggiormente nel nostro look, vi sono proprio i cappelli. Essi, condizionano la nostra immagine e, se sono troppo vecchi o non ci stanno più bene, bisogna correre ai ripari. Dunque, serve qualcosa che ci doni e, al tempo stesso, sia in linea con i gusti del momento. Ecco, dunque, gli incredibili cappelli invernali alla moda, che sconvolgeranno il nostro look perché stanno davvero spopolando. Solitamente, gli spunti della moda nascono dagli oggetti indossati dalle celebrità. Tra essi c’è il baker boy, la classica coppola napoletana, indossato indifferentemente da uomini e da donne. Si tratta di un modello che ha trovato il plauso delle star e della stampa, quindi accreditato negli ambienti più fashion.

Ecco gli incredibili cappelli invernali alla moda che sconvolgeranno il nostro look perché stanno davvero spopolando

A parte il modello indicato, quest’anno, le tendenze moda guardano con interesse ai cappelli di pelliccia ecologica. Questo materiale viene utilizzato per i vari modelli: da quello a campana, come il bucket hat, ai baseball cap. Quest’ultimo, per intenderci, è il cappellino con visiera unisex, che si utilizza solitamente in estate. Inoltre, a questi copricapi si aggiunge il paraorecchie e anche qui impazza la moda, con le sue influenze sportive e tecniche. Quindi, abbiamo cappelli con incorporati il paraorecchie, oppure le fasce simili a quelle che si usano per la palestra. Ancora, abbiamo quelli che ricalcano le cuffie radiofoniche, utilizzate dai deejay o da chi lavora al computer. Insomma, davvero una vasta gamma di modelli, che danno l’idea di quali siano le nostre tendenze e il nostro carattere.

Il cappello come espressione della nostra personalità

I cappelli, dunque, oltre ad essere alla moda ed essere funzionali, devono anche rispecchiare la nostra personalità. In particolare, ogni oggetto diventa unico quando lo si indossa, perché assume una sua caratteristica specifica, che è quella datagli dal proprietario. Quindi, il cappello diventa un oggetto di moda ma anche un modo per esprimersi. Esso si configura come un capo di abbigliamento allegro e dinamico, che dovrebbe generare stupore ed emozione. Dunque, può essere utilizzato certo per coprire il capo ma anche per dimostrare ironia e leggerezza. In definitiva, il cappello, se portato con convinzione, potrebbe aggiungere un tocco simpatico alla nostra giornata.

