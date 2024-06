Come reagiranno i mercati alla BCE? Focus su azioni a Piazza Affari

Oggi decide la Banca Centrale Europea ed è già scontato un taglio dei tassi. Poi si vedrà per il futuro. Come reagiranno i mercati alla BCE? Ritenaimo inutile fare ipotesi in merito, non servono a nulla. Come al solito ci accoderemo all’andamento.

Le preferenze di UBS

Gli analisti di UBS sono ottimisti sui titoli europei rispetto a quelli statunitensi. Prevedono che l’Europa possa beneficiare di condizioni economiche favorevoli, con crescita economica e riduzione dei tassi d’interesse da parte della BCE, mentre la Federal Reserve potrebbe mantenere alti i tassi per tenere sotto controllo l’inflazione ancora alta.

Nel rapporto “Market Cookbook”, UBS individua specifiche opportunità di investimento in Europa

Piccole e medie imprese del Regno Unito; Società europee di servizi pubblici ; Settore della difesa; Società europea dei media.

Inoltre, la banca raccomanda di investire nelle società di estrazione dell’oro, che potrebbe trarre vantaggio da una possibile “stagflazione” negli Stati Uniti e dai consistenti acquisti di oro in Cina.

Come reagiranno i mercati alla BCE? I livelli da monitorare