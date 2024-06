Dopo il forte rialzo da inizio anno, i mercati azionari internazionali sono arrivati a un importante punto di verifica. Come sarà il mese di giugno? Le serie storiche dal 1898 ad oggi, riportano probabilità a favore di un rialzo. Ora andreno a leggere le ultime news e quanto vale Johnson & Johnson secondo gli analisti. Inoltre, andremo a studiare il grafico dei prezzi utilizzando i metodi dei nostri algoritmi.

Le news

Johnson & Johnson (J&J) è stata condannata a pagare 260 milioni di dollari a una donna dell’Oregon che ha sviluppato un mesotelioma, un cancro legato all’esposizione all’amianto, dopo aver usato il talco dell’azienda. Il verdetto include 60 milioni di dollari per danni compensativi e 200 milioni per danni punitivi.

J&J sta cercando di finalizzare un accordo da 6,48 miliardi di dollari per risolvere la maggior parte delle cause legali legate al talco tramite un processo di bancarotta. Erik Haas, vicepresidente per le controversie legali di J&J, ha dichiarato che l’azienda contesta il verdetto, affermando che le ricerche scientifiche dimostrano che non ci sarebbe nesso fra i tumori e l’uso del talco.

La donna che ha intentato la causa ha detto di essere stata esposta a talco contenente amianto per oltre 30 anni. J&J ha suggerito che la sua malattia potrebbe derivare dall’esposizione all’amianto di una fabbrica vicina. La società deve affrontare richieste di risarcimento da parte di oltre 61.000 persone, principalmente donne con cancro alle ovaie, e necessita del consenso del 75% di queste persone per completare l’accordo transattivo. La società americana è ottimista in merito.

Quanto vale Johnson & Johnson secondo gli analisti? Studio del grafico

Come riportato dal sito Marketscreener la raccomandazione media degli analisti è Accumulate con target a 171,90 dollari con un potnziale rialzo di circa il 16% dai livelli attuali.

Le azioni, da inizio anno ha segnato il minimo a 141,97 e il massimo a 161,79. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 148 dollari. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile è impostato al ribasso. Al momento, i nostri indicatori non segnalano delle divergenze rialziste di breve termine. La tenuta nei prossimi giorni di area 143,71 (minimo del 29 maggio) potrebbe portare i prezzi verso 154,08, massimo del 22 maggio. Invece, sotto 143,71 dollari, i prezzi potrebbero dirigersi verso l’area di 142/138.

Lettura consigliata

