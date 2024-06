Dopo il forte rialzo da inizio anno, i mercati ora sono giunti in una fase di indecisione. I “problemi” rimangono sempre gli stessi, dalle questioni geopolitiche (guerra in Ucraina e in Israele) e il tototassi. Oramai quasi tutti gli investitori scontano che non è detto che la FED possa tagliare i tassi entro settembre/ottobre, mentre oggi è atteso il primo taglio da parte della BCE. Secondo i nostri algoritmi, dal punto di vista grafico domani potrebbe essere decisivo per Wall Street. Il minimo mensile è stato segnato oppure il massimo? Come si arriverà al setup rosso del 27 giugno? Forse siamo vicini a una prima risposta attendibile.

Bank of America su Google

A maggio, la quota di mercato mondiale dei servizi di ricerca di Google è scesa al 90,8%, secondo i dati di Statcounter citati dagli analisti di Bank of America.

Il servizio di ricerca Bing di Microsoft ha registrato un leggero aumento della sua quota di mercato, salendo al 3,7% con un incremento di 0,08 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 0,95 punti percentuali rispetto

Altri motori di ricerca come Yandex, Baidu, Naver e DuckDuckGo hanno avuto un leggero calo di 0,03 punti percentuali da aprile a maggio, ma un aumento complessivo di 1,30 punti percentuali nell’ultimo anno, raggiungendo una quota totale del 4,3%.

Negli Stati Uniti, Google ha visto un aumento della sua quota di mercato per i servizi di ricerca di 0,56 punti percentuale da aprile a maggio, con un aumento di 0,40 punti percentuale nelle ricerche mobili.

Gli analisti attribuiscono la crescita della quota di mercato di Google negli Stati Uniti all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, che potrebbe incrementare il numero e la frequenza delle ricerche, oltre ad aumentare la spesa pubblicitaria.

Domani potrebbe essere decisivo per Wall Street: i livelli da monitorare per il breve termine

La giornata di contrattazione del 5 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.807

Nasdaq C.

17.187

S&P500

5.354.

La tendenza come indicata dai nostri algoritmi non è cambiata: variazione da rialzista a ribassista, se domani si verificherà la chiusura giornaliera inferiore ai seguenti livelli di prezzo

Dow Jones

38.688

Nasdaq C.

16.677

S&P500

5.255.

Focus su Amazon

Le azioni, da inizio anno ha segnato il minimo a 144,05 e il massimo a 191,70. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 179 dollari. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in area laterale. Ci sono però delle divergenze rialziste di breve termine. La tenuta nei prossimi giorni di area 173,87 (minimo del 31 maggio) potrebbe portare i prezzi verso 184,08, massimo del 29 maggio. Invece, sotto 173,87 dollari, i prezzi potrebbero dirigersi verso il minimo di 166,32 segnato il 25 aprile. La raccomandazione media degli analisti è Buy con target a 218,6 dollari.

