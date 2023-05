Come rassodare un viso cadente dopo i 50 anni? Sembreremo meno vecchi coi 3 trucchi fai da te

Quello del viso cadente è un inestetismo più comune di quello che potremmo pensare. Deriva dall’invecchiamento cutaneo e potrebbe creare molto disagio in chi lo deve, suo malgrado, subire. Eppure, non tutto è perduto. Ci sono dei rimedi fai da te che potrebbero fare al caso nostro. Ed ecco quali sono.

Il viso, per tanti, è la carta di identità virtuale che ci presenta al resto del Mondo. Non importa se la nostra data di nascita corrisponde a un determinato numero di anno, perché saremo sempre giudicati dall’aspetto. Quante volte ci avranno detto, in faccia o, più probabile, alle spalle, che sembriamo più vecchi della nostra età.

E non solo per le classiche rughe che, forse non tutti lo sanno, potrebbero essere tolte grazie a un rimedio ereditato dall’antica Roma. In ogni, caso, come detto, nonostante la cura che mettiamo (o dovremmo mettere) al nostro viso, spesso l’età ci travolge. Facendoci dire addio, anzitempo, al nostro aspetto giovanile, a causa di una pelle che perde, purtroppo, con il tempo, la sua elasticità.

Cosa succede quando la pelle, dopo un certo numero di anni, perde la sua elasticità

Quali sono le conseguenze di tutto questo? Che qualcuno potrebbe ritrovarsi con il doppio mento. O con delle fastidiose borse sotto gli occhi che ci fanno sembrare quasi malati. O con guance e palpebre cadenti. Insomma, non un biglietto da visita per chi, magari, prova a imitare l’invidiabile Michelle Hunziker. Pur facendo le cose che fa lei per avere il suo fisico invidiabile.

Quindi, come rassodare un viso cadente dopo i 50 anni? Tranquilli, perché esistono dei rimedi fai da te che potrebbero fare al caso nostro contro la perdita di volume.

Ecco alcuni rimedi preziosi che potrebbero contrastare l’ineluttabile viso cadente dopo i 50 anni

Ad esempio, per aiutare la nostra pelle ad essere più elastica, ecco un rimedio usando l’albume dell’uovo. In pratica, dovremo usare il bianco del nostro uovo insieme a yogurt bianco e zucchero. Diciamo che per ogni albume utilizzato si dovrebbe mettere un cucchiaio di yogurt.

A questo punto, creiamo una pasta che andremo a spalmare come una maschera, sul viso, per un quarto d’ora circa. Risciacquando poi con acqua fredda.

Come rassodare un viso cadente dopo i 50 anni? Non solo l’albume d’uovo, ma ecco altre idee naturali

Il collagene è fondamentale per avere un viso rassodato e non cadente. Ecco perché la mela potrebbe fare al caso nostro, essendo ricca non solo di collagene, ma anche di elastina. In che modo? Non si deve fare nulla di che. Basta solo grattugiarla, come quando la preparavamo ai nostri figli da piccoli. Una volta fatto, andremo a stendere la nostra mela grattata sul viso. Lasciamola operare per almeno 25 minuti e poi, come sempre, risciacquiamo con acqua fredda.

Infine, anche il miele è un importante ingrediente per prevenire e contrastare una pelle cadente. Come? Dovremo preparare una maschera fatta con olio e miele. In pratica, per ogni cucchiaio di quest’ultimo, dobbiamo aggiungerne il doppio di olio. A questo punto, dobbiamo applicare l’impasto sul volto, lasciandolo lavorare per almeno 30 minuti. Anche in questo caso dovremo risciacquare, ma con acqua rigorosamente tiepida.