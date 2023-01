E pensare che ne bastano poche gocce sul cuscino per cambiarti la vita. Non ne farai più a meno

A volte bastano poche gocce per fare la differenza, cambiando la nostra condizione di benessere. La natura, infatti, può essere la nostra migliore alleata per prevenire disturbi. Ad esempio, con poche gocce sul cuscino di questa sostanza i benefici sono numerosi. Ed ecco quali.

In natura, spesso, si trovano le risposte ai nostri problemi di salute. Certo, la medicina è sempre al primo posto e, in caso di malessere, dobbiamo sempre rivolgerci a un medico. Però, spesso, basta qualche accorgimento per godere di benefici per il nostro benessere e, soprattutto, per prevenire l’insorgere di disturbi.

L’importante è sapere cosa usare e per quale disagio fisico. Del resto, i vecchi rimedi della nonna sono spesso efficaci e faremmo bene a dare loro il credito che meritano. Prevenire, si sa, è meglio che curare e non serve sempre affidarsi ai farmaci. Soprattutto per problemi non particolarmente seri.

Se soffrissimo di insonnia a volte basta veramente poco per riuscire a dormire più rilassati

Le piante, da questo punto di vista, ci sono molto spesso di aiuto. Conoscere le loro proprietà e i benefici potrebbe aiutarci a risolvere tanti piccoli malesseri quotidiani. Un bell’aiuto, perché, magari, quel tesoro si trova sul nostro balcone o nel giardino. Ad esempio, siamo stressati? Abbiamo problemi di insonnia? Non riusciamo a sognare? Ebbene, esiste un rimedio naturale che potrebbe fare al caso nostro.

E pensare che ne bastano poche gocce sul cuscino perché questa pianta erbacea aveva, nell’antichità, un soprannome non casuale. Ovvero, anticamente veniva chiamata “occhio chiaro”, per esaltare la sua capacità di fare da ponte tra realtà e mondo dei sogni. Favorendo questa capacità di avere, durante il sonno, le risposte che cerchiamo. E non solo i numeri per vincere al Lotto.

Ecco qual è la pianta erbacea che ci potrebbe aiutare in caso di insonnia

Si tratta della Salvia Sclarea e la sua acqua aromatica potrebbe aiutarci in caso di insonnia. L’olio essenziale di Salvia Sclarea, infatti, è utile, in aromaterapia, non solo per facilitare i sogni, ma anche a sostegno del nostro sistema nervoso.

In pratica, se stiamo attraversando un periodo di stress, insonnia e, magari, di depressione, questo olio aromatico potrebbe aiutarci a calmare il nostro sistema nervoso. Si può versare direttamente sul cuscino oppure anche su un batuffolo di cotone che poi metteremo dentro la federa.

E pensare che ne bastano poche gocce sul cuscino, ma la Salvia Sclarea è utile anche per altro

In alternativa, anche l’olio essenziale di camomilla romana è utile per lo stesso scopo. Ci sono anche tanti altri benefici che ha l’olio essenziale di Salvia Sclarea. Ad esempio, usando un diffusore per ambiente, si potrebbe sfruttare la sua capacità antisettica. Abbiamo pelle impura o rughe? Ecco che potremmo farci una efficace maschera anti-age sfruttando le sue capacità antiossidanti. Attenzione, però, a farla nel momento giusto della giornata.

Per preparare la nostra maschera per la pelle, avremo bisogno di 20 g di argilla bianca, che viene usata in molti trattamenti, acqua distillata e di una goccia di olio essenziale di Salvia Sclarea. Non dovremo fare altro che unire i cucchiai di argilla con l’acqua distillata, mescolando bene. Aggiungiamo la goccia di Salvia Sclarea. Applichiamo la maschera su viso (non contorno occhi) e collo per un quarto d’ora. Puliamo il tutto risciacquando con acqua tiepida.