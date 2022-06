Con la bella stagione che avanza bisogna farsi trovare preparati in vista della prova costume. Se vogliamo andare in spiaggia senza preoccupazioni e indossare i nostri abiti preferiti, dovremo sapere come rimetterci in forma.

Un buon allenamento resta il metodo migliore, soprattutto se si rivolge a più zone critiche del corpo. Con una costante prova fisica si può dimagrire, purché si abbini una dieta libera dagli eccessi.

Grazie alla scheda proposta, vedremo come tonificare alcune parti care alle donne. Nello specifico si lavorerà sugli arti, spiegando come rassodare braccia e gambe con questi esercizi.

Costanza e serietà alla base

Inutile girarci attorno, non esistono miracoli che ci fanno ritrovare la linea in poco tempo. Per rimpossessarsi del fisico perduto, dovremo metterci d’impegno. Un esercizio costante e regolare è forse il miglior mezzo possibile, per cui cerchiamo di trovare del tempo libero per allenarci in settimana.

Seguendo con perseveranza gli obiettivi prefissati, potremo finalmente gioire per aver raggiunto il traguardo ambito. Ma prima di cominciare, non scordiamoci di fare sempre un riscaldamento adeguato, che prevenga gli infortuni.

Come rassodare braccia e gambe con questi esercizi efficaci per indossare senza timore gonne e smanicati anche a 50 anni

Ecco gli esercizi per le braccia da fare a casa: per il primo, partiamo in piedi. Ci avviciniamo al muro e vi appoggiamo le mani, tenendo le braccia piegate, a fianco delle spalle. Ci diamo una spinta per allontanarci dalla parete, poi torniamo nella posizione iniziale. Ripetiamo tutto per 20 volte.

Secondo esercizio: da posizione eretta, divarichiamo leggermente le gambe e allunghiamo le braccia davanti a noi. Dopo aver incrociato le dita delle mani fra loro, portiamo le mani sopra la testa spingendo il torace in avanti. Torniamo lentamente al punto di partenza e ripetiamo l’esercizio per 2 serie, da 10 ripetizioni l’una.

Terzo esercizio: prendiamo in mano due pesi, poi partiamo con le braccia lungo i fianchi e le gambe un poco aperte. Solleviamo lentamente le braccia fino alle spalle, poi fin sopra la testa. Ritorniamo ad altezza spalle e ripetiamo il movimento, facendo 2 serie da 10 ripetizioni ciascuna.

Esercizi per le gambe

Ci mettiamo a gattoni, con le braccia parallele alle spalle. Stendiamo una gamba all’indietro e manteniamo la posizione per qualche secondo. Ripetiamo l’esercizio, alternando gamba destra e sinistra.

Secondo esercizio: alziamoci da terra e teniamo il petto dritto. Solleviamoci sulle punte dei piedi, contraiamo i glutei e restiamo in posizione per una manciata di secondi. Torniamo nella posizione iniziale ed eseguiamo ancora il movimento per 15 volte.

Ultimo esercizio: stendiamoci su un fianco e appoggiamo la mano sottostante alla testa. Iniziamo ad alzare e abbassare la gamba sopra per una quindicina di volte, prima di cambiare lato.

Approfondimento

Buttiamo giù la pancia e il grasso su cosce e glutei con 5 esercizi ottimali per rassodare le zone flaccide