Nelle nostre città l’acqua che scorre nei tubi è spesso molto dura e per questo potrebbe contribuire all’accumulo di calcare in casa. Questo può essere un problema soprattutto per gli elettrodomestici che utilizzano acqua, come la lavastoviglie o la macchinetta del caffè. Per questo motivo hanno bisogno di trattamenti specifici, per evitare che questi si rovinino.

Lo stesso, però, vale anche per il WC, il lavandino e il box doccia, dove l’accumulo dell’acqua fa sì che si concentri anche il calcare. Ecco quindi che in pochi giorni si formano macchie antiestetiche dove si accumulano volentieri i batteri.

Ovviamente, non vogliamo arrivare a questo punto e per questo acquistiamo prodotti anche piuttosto costosi per prevenire o eliminare le incrostazioni di calcare. Purtroppo, però, a volte queste non si rivelano sufficienti o ci costringono a una spesa eccessiva. Questo è vero soprattutto se consideriamo il fatto che possiamo realizzare una soluzione anticalcare direttamente a casa.

Come pulire la doccia eliminando il calcare grazie a un detergente fatto in casa sicuro ed economico

I protagonisti della miscela anticalcare sono dei grandi classici della pulizia casalinga. Stiamo parlando di bicarbonato, limone e aceto. Questi, infatti, creano una combinazione in grado di sgrassare, scrostare, igienizzare e profumare diverse superfici senza danneggiarle. In effetti, quindi, la miscela che prepareremo non sarà solo utile per il box doccia, ma la potremmo utilizzare anche per il resto del bagno e della cucina. Facciamo solo attenzione a delle superfici specifiche come legno, marmo e vinile.

Cominciamo mischiando 500ml di acqua calda con 120gr di bicarbonato. Non preoccupiamoci se notiamo della schiuma e continuiamo a mescolare sinché la polvere si sarà completamente sciolta. Ora aggiungiamo 250ml di aceto bianco e il succo di mezzo limone.

Lasciamo raffreddare il nostro portentoso mix e poi aggiungiamo anche 120ml di detersivo per piatti, incorporandolo con un cucchiaio. Trasferiamo il tutto all’interno di un contenitore con il beccuccio spray e siamo pronti a pulire.

Spruzziamo la nostra miscela sulle superfici coperte di calcare e lasciamola agire per qualche minuto. Dopodiché, utilizziamo una spazzola con setole rigide per grattare via il calcare, che scomparirà facilmente lasciando dietro di sé della ceramica brillante e profumata.

Ecco quindi spiegato come pulire la doccia in modo efficace con un metodo naturale ed economico.

Lettura consigliata

Cosa fare quando i tubi sono intasati e non è colpa di capelli, detersivi o calcare ma di questo comune alimento