Nel periodo estivo le zanzare e le mosche non solo tendono a proliferare, ma sono pure molto fastidiose per gli esseri umani quando sono presenti tra le mura domestiche. Inoltre, gli insetti sono fastidiosi pure quando si cura l’orto e pure sul balcone o sul terrazzo quando sono presenti delle piante.

Per fortuna, ci sono delle piante che, rispetto ad altre, fungono da vero e proprio repellente per gli insetti. In particolare, si tratta spesso di piante che all’olfatto sono profumate, ma il loro odore tende invece a scacciare gli insetti. Vediamo allora nel dettaglio quali sono.

Le piante e le erbe che allontanano gli insetti in casa e dall’orto

Per esempio, è noto come la citronella tenga lontano gli insetti, e in particolar modo le zanzare. Ma lo stesso effetto si può ottenere pure con la pianta del basilico e con l’alloro che, tra l’altro, tiene naturalmente lontani pure gli scarafaggi. A queste piante si aggiunge pure quella di aglio che tiene lontani gli insetti insieme alla calendula ed alla pianta di cedro.

Queste sono solo le prime risposte su quali sono le piante e le erbe che allontanano gli insetti, dato che non finisce qui. In quanto, ci sono tante altre piante che fungono da repellente naturale contro gli insetti. Dalla melissa all’erba gatta, passando per il rosmarino e per la verbena che, tra l’altro, ha pure delle spiccate proprietà officinali. Lo stesso dicasi per il timo, per l’eucalipto, per la lavanda, per il geranio e per la calendula.

Per tutte queste piante che fungono da repellenti contro gli insetti, in ogni caso, occorre sempre controllare che nei sottovasi non ci siano dei ristagni d’acqua. Altrimenti sarà poi alto il rischio che, nel periodo estivo, arrivino i moscerini.

Il trucco per tenere lontani gli insetti all’interno della propria abitazione

Il trucco per allontanare dall’abitazione gli insetti, senza farli entrare, è quello di mettere queste piante nei davanzali e agli ingressi. In casa chiaramente non si possono tenere troppe piante e in tal caso il trucco è quello di mettere i fiori e i rametti secchi di queste piante aromatiche e ornamentali dentro dei piccoli sacchetti. Così come per l’orto, e per una scelta che è ancor più sbrigativa, in commercio ci sono i sacchetti in rete repellente da andare ad acquistare proprio al fine di tenere gli insetti lontani dalla frutta e dagli ortaggi.

