Una bella crosticina croccante rende ogni piatto più buono, indipendentemente che si tratti di carne e pesce o di ottimi contorni. Questo perché il “crunch” al palato di alimenti croccanti attiva le papille gustative e conduce i sensi verso un viaggio unico alla scoperta dei sapori.

Per questo motivo è importante imparare come dare quel tocco di consistenza in più alla pasta al forno o alle verdure, ottenendo dei capolavori culinari. Infatti, così come non serve per forza il pangrattato per realizzare panature incredibilmente croccanti, esistono tante alternative anche per la gratinatura.

I modi di gratinare i cibi sono davvero tantissimi e possono aiutarci anche a recuperare piatti avanzati. Il gratin ha dei segreti che vale la pena conoscere, iniziando proprio dagli ingredienti che è possibile usare in alternativa al pangrattato.

Dispensa di casa e frigorifero sono dei ricchi contenitori d’idee

Apriamo gli sportelli di frigo e dispensa per cercare i migliori modi per gratinare la pasta al forno. Ad esempio, è possibile usare panna e besciamella. Questi 2 ingredienti, seppur lontani dalla consistenza del pangrattato, sono ottimi per realizzare gratin perfetti.

Rappresentano 3 ottime alternative al pangrattato la farina di mais, quella di noci e la granella di nocciole. Con la farina di mais possiamo ottenere delle impareggiabili patatine speziate, mentre grana di noci e nocciole sono perfette per pasta con pesce o carne.

Anche i riccioli di burro vanno bene per gratinare la pasta al forno, in sostituzione di besciamella, panna o formaggio.

In generale, però, sempre meglio far formare la crosta molto lentamente, per non correre il rischio di bruciarla e rendere amari i piatti. Un trucchetto consiste nel coprire la pasta gratinata con un foglio di alluminio in forno e rimuoverlo solo gli ultimi minuti di cottura.

Così possiamo gratinare la pasta al forno o le verdure in padella in modo sfizioso cucinando pranzi e cene indimenticabili

La pasta al forno con il cavolfiore è ancor più ottima se gratinata con la scamorza affumicata. Altrettanto ottima è la pasta al gorgonzola gratinata in forno. In questo caso non bisognerà fare tanto, perché ci penserà il gorgonzola a fondere con il calore e realizzare una gradevole crosticina sotto ai denti.

Insomma, così possiamo gratinare la pasta al forno per ottenere dei primi piatti da capolavoro, ma cosa fare con le verdure?

Anche in questo caso la farina di mais è ottima per il gratin delle verdure, così come lo è anche la farina di ceci.