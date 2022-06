Un sorriso è la migliore forma di comunicazione tra due persone. Indica accoglienza, una disposizione all’ascolto e simpatia. Purtroppo, fin da piccoli per svariati motivi i denti potrebbero crescere storti. Anche da adulti si potrebbe notare una dentatura non perfetta. In questi casi si ricorre all’uso degli apparecchi ortodontici.

Ci sono due tipi di apparecchi per i denti, il fisso e il mobile. Quest’ultimo si usa per raddrizzare i denti, ma ce n’è uno in particolare detto bite prescritto a chi soffre di bruxismo. In questo caso il soggetto tende a digrignare i denti durante il sonno.

Sappiamo che bisognerebbe pulire i denti con lo spazzolino giusto dopo i tre pasti principali. In questo modo si potrebbero prevenire carie, placca e tartaro. Quando si usa un sistema ortodontico è sempre bene continuare a farlo. In aggiunta, bisognerebbe curare la pulizia anche dell’apparecchio per i denti per eliminare i batteri. Se si trascura l’igiene, si potrebbero verificare delle infezioni alla bocca.

Metodi di pulizia

Per pulire i bite e i dispositivi mobili ogni giorno si può procedere in questo modo:

prendere uno spazzolino a setole morbide e con un po’ di dentifricio non abrasivo pulire ogni parte dell’apparecchio. Sciacquare poi sotto l’acqua corrente e asciugare con un panno in microfibra;

un altro metodo consiste nell’usare un goccio di detersivo per i piatti o sapone di Marsiglia.

Come pulire l’apparecchio mobile per i denti e la sua scatola per evitare puzza ed infezioni senza usare il bicarbonato

Vediamo adesso come pulire l’apparecchio in modo più profondo. Una volta a settimana si può scegliere uno di questi due metodi:

mettere a mollo in mezzo bicchiere d’acqua l’apparecchio con una compressa per la pulizia di protesi dentali. Lasciare agire il tempo indicato sulla confezione e poi lavare e asciugare;

in alternativa, lasciare tutta la notte in un bicchiere d’acqua l’apparecchietto mobile insieme a un cucchiaino di percarbonato di sodio. Il mattino seguente risciacquare e asciugare bene.

Ecco come pulire l’apparecchio mobile per i denti. I dentisti raccomandano di evitare sostanze granulari a contatto diretto con l’apparecchio e l’uso di acqua calda. I materiali di cui è formato potrebbero graffiarsi e deformarsi con una manutenzione sbagliata.

Anche la scatola dev’essere ben pulita. Per la presenza di cattiva igiene o umidità potrebbe presentare puzza e muffa. Lavare quindi la scatola almeno una o due volte la settimana con acqua e detersivo per i piatti, metterla sotto l’acqua corrente e poi versarvi un po’ di acqua ossigenata al 3%, rilavare e asciugare per bene. Se non si ha il perossido di idrogeno si potrebbe usare un po’ di aceto di mele o bianco.

