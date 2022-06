Per allontanare per sempre cinghiali, daini e volpi da giardini, vigne e coltivazioni basta questo rimedio naturale innocuo senza recinzioni

Vivere in campagna o alle porte di un bosco è un’esperienza unica. Godere dell’aria pura e delle bellezze della natura compensa le piccole difficoltà di vivere lontano dalla città. In estate, il caldo è attutito dalla frescura donata dalle piante e si può godere delle serate in giardino o sotto il portico.

C’è chi decide anche di creare un piccolo orto o un frutteto. Addirittura, qualcuno sceglie di investire nell’acquisto di una vigna o un uliveto. Poter autoprodurre i propri ortaggi o il proprio olio può dare davvero grandi soddisfazioni.

Ma proprio nel momento in cui stiamo per raccogliere i frutti della nostra fatica, ecco che gli animali selvatici rovinano la festa. Questi sono capaci di distruggere interi raccolti e fare scorpacciate di frutta lasciando gli alberi vuoti. Prevenire i loro attacchi è l’unica soluzione davvero efficace.

Per allontanare per sempre cinghiali, daini e volpi dalla nostra proprietà esistono svariati metodi. Alcuni sono soluzioni professionali e anche parecchio costose. Quelle che presenteremo nell’articolo di oggi, invece, si avvalgono di alcuni trucchi casalinghi sgraditi agli animali selvatici. Con una spesa nettamente inferiore e ottimi risultati, vediamo come realizzarne alcuni in base alla specie che desideriamo scacciare.

I cinghiali sono considerati una delle specie più invasive e distruttive di questo secolo. La mancanza di predatori naturali sufficienti, come il lupo, ha dato via libera alla riproduzione di massa. Questo li ha resi più forti e coraggiosi sin da spingersi vicinissimo all’uomo. La caratteristica più importante del cinghiale è l’olfatto sviluppatissimo.

Col suo naso è capace di sentire l’odore del cibo e degli uomini a centinaia di metri di distanza. Si muovono di notte, attaccando uliveti, vigneti, campi di mais, orti ma anche spazzatura, con grandi danni. In molti casi, prima di sperimentare soluzioni drastiche, possiamo utilizzare la tecnica del peperoncino.

Questa è valida anche contro daini, tassi, caprioli, che saranno intimiditi dall’odore irritante del peperoncino. Per rendere efficace il rimedio sarà necessario acquistare una varietà di peperoncino molto forte. Dopo averlo seccato, andrà triturato interamente con i semi e cosparso nel perimetro che vogliamo proteggere. Lasciamo la scia a 1 metro di distanza dalle piante e ripetiamo l’operazione ogni 10 giorni circa. Per renderlo più efficace possiamo unire anche dell’aglio in polvere.

Un’altra pianta capace di tenere lontani gli ungulati è l’oleandro. Il macerato ricavato da questa pianta tossica, se spruzzato nel perimetro della zona da proteggere, funzionerà da repellente. In questo caso, si consiglia di utilizzare dei supporti di fibra di canapa o sughero.

