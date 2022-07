La borsa frigo è un ottimo alleato in questo periodo. Siamo ormai in piena estate, la stagione delle vacanze, delle gite fuori porta e delle giornate trascorse in piscina. In tutte queste occasioni, la borsa termica è fondamentale. Possiamo infatti portare con noi il pasto, ad esempio una pasta fredda o una ricca insalata di riso, magari preparata con l’aggiunta di qualche ingrediente sfizioso per renderla un po’ particolare. Ma possiamo metterci anche anche dei semplici panini o qualche spuntino. Così come della frutta fresca, l’acqua e delle bibite. Il sistema è geniale perché, in questo modo, possiamo portare direttamente da casa cibi e vivande.

Possiamo così fare un bel pic-nic anche in luoghi tranquilli e un po’ isolati, dove non ci sono molte strutture ricettive. Dall’altra parte, se scegliamo invece di recarci in località molto turistiche e affollate, non saremo costretti a fare lunghe file e soprattutto non dovremo spendere un sacco di soldi per un pasto al ristorante o un semplice panino del bar.

Non si tratta solo di una questione economica. Con una borsa frigo a disposizione possiamo mangiare esattamente come siamo abituati a casa, sia in fatto di porzioni che di gusti e condimenti. A fine giornata, una volta rientrati a casa, dovremo svuotare la borsa frigo, togliendo gli alimenti rimasti e le placche refrigeranti da ricollocare in freezer, in attesa del prossimo utilizzo. A questo punto, occorre lavare la borsa frigo. Potrebbero rimanere dei residui alimentari come briciole o un goccio di qualche bevanda fuoriuscito dalle bottiglie.

Come pulire la borsa frigo sfoderabile o rigida eliminando anche i cattivi odori non solo col bicarbonato

Se abbiamo una borsa frigo morbida e sfoderabile, dovremo preparare una soluzione con 800 ml di acqua fredda e 4 cucchiai di bicarbonato di sodio. Bagnare un panno o una spugna con questo composto e pulire gli interni della borsa. Risciacquare e far asciugare all’aria aperta.

Se invece la borsa frigo è rigida e non sfoderabile, basterà riempirla con dell’acqua calda e aggiungere 2 cucchiai di aceto. Far riposare 30 minuti circa e poi vuotare il contenuto. Ripassare gli interni con una spugna intrisa di acqua e poi far asciugare. Se l’odore pungente dell’aceto dovesse infastidire, lo potremmo sostituire con scaglie di sapone di Marsiglia, molto più profumato.

Ancora un consiglio per igienizzare e togliere i cattivi odori

Prepariamo una soluzione costituita da acqua e 3-4 gocce di succo di limone puro e altrettante di olio essenziale di tea tree. Travasare il tutto in un contenitore spray e vaporizzare le parti interne della borsa frigo una volta pulita e asciutta. Ecco, quindi, come pulire la borsa frigo sfoderabile o rigida togliendo ogni traccia di odore residuo.

