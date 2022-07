Quando vogliamo preparare un piatto di pesce, spesso fra gli ingredienti più gettonati ci sono le cozze. Queste sono perfette per realizzare tantissime ricette, dall’antipasto al secondo.

Perché, però, un piatto a base di cozze possa dirsi riuscito, dovremmo acquistarle di buona qualità e consumarle fresche. In questo modo, infatti, potremo godere al meglio della loro consistenza e del loro sapore.

Come conservare le cozze crude o cotte in frigorifero e in freezer senza rovinarle per cucinare la pasta

Quando acquistiamo le cozze, solitamente ci vengono date all’interno di una retina. Se non vogliamo utilizzarle immediatamente, possiamo conservarle in frigo per massimo 3 giorni.

Per prima cosa, mettiamole così come sono all’interno di un colino da sospendere sopra una ciotola. Mettiamo poi le cozze sul ripiano più basso del frigorifero e copriamole poi con un panno umido perché rimangano umide. Se vogliamo abbassare ancora la temperatura per portarla al punto ideale, possiamo mettere un siberino o del ghiaccio sopra il panno.

Ecco quindi spiegato come conservare le cozze crude, vediamo ora come fare quando invece sono già cotte.

In questo caso, possiamo conservarle in frigo sino a 3 giorni ma in un contenitore ermetico. Riponiamolo sempre sul fondo del frigorifero, dove le temperature sono più basse, lasciando all’interno un po’ della loro acqua di cottura. In entrambi i casi, prima di mangiarle, analizziamone bene l’odore. Se è penetrante e simile al pesce marcio, sarebbe meglio buttarle.

Comunque, sia che siano crude che cotte, possiamo conservare le cozze anche in freezer per tempi molto più lunghi.

Come conservarle in freezer

Partiamo col dire che conservare le cozze in frigo molto difficilmente ci darà la stessa consistenza di quelle conservate i frigo, men che meno di quelle fresche. In caso di necessità, comunque, possiamo sempre farlo.

Per cominciare, puliamo i gusci e sciacquiamoli. Poi, mettiamoli all’interno di un sacchetto ermetico e scriviamoci sopra la data. Inseriamo le cozze in freezer, che andranno consumate entro 3 mesi.

Se invece sono cotte, rimuoviamo i gusci e disponiamo le cozze all’interno di un contenitore che ci permetta di coprirle con la loro acqua o il loro sugo. Anche in questo caso, scriviamoci sopra la data e da quel momento potremo scongelarle entro i prossimi 4 mesi.

Ora non ci resta che scongelarle e usarle per creare una pasta alle cozze cremosa e da leccarsi i baffi.

Lettura consigliata

Come far tornare morbido il pane vecchio di qualche giorno utilizzando un elettrodomestico