Avere un simpatico amico a 4 zampe che scorrazza per casa è una vera ricchezza per tutta la famiglia. Una dose gratuita di allegria e dolcezza che in cambio chiede solo qualche attenzione e un po’ di cura. L’igiene del cane è importante per la sua salute e anche per far vivere gli altri membri della famiglia in piena sicurezza. Gli ambienti di casa devono necessariamente essere più salubri e igienizzati possibili, cercando di evitare prodotti chimici aggressivi e potenzialmente tossici per i cani o i gatti. A tal proposito, ricordiamo che esistono diversi rimedi veloci per eliminare velocemente tutti i peli e i cattivi odori che cani e gatti lasciano in giro per casa.

Quando il nostro Fido emana un cattivo odore dal pelo, il bagno è praticamente inevitabile. Tuttavia, quando non si ha tempo o non si può fargli il bagno nell’immediato è possibile affidarsi ad alcuni trucchetti. Dunque, come bisogna comportarsi in questi casi? Di seguito, riporteremo i consigli degli esperti.

Cercheremo di capire velocemente come pulire il pelo del cane e mantenerlo sempre lucido, morbido e profumato senza fargli il bagno

Come succede per gli esseri umani, anche per i cani o i gatti esistono delle alternative al bagno vero e proprio. L’utilizzo dello shampoo a secco è il metodo più comune per pulire il cane a casa senza usare l’acqua. Ovviamente, è giusto sottolineare che questi trucchetti alternativi sono utili per rimandare il bagno di qualche settimana ma il cane avrà bisogno di essere lavato con regolarità.

Ad ogni modo, lo shampoo a secco è un buon alleato per la pulizia del nostro amico fidato. In commercio ne esistono di tantissimi tipi. Il primo passaggio è quello di spazzolare il pelo del cane per eliminare tutti i nodi e togliere anche eventuali residui di sporco più evidente. Poi, applicare lo shampoo spray su un panno inumidito possibilmente di cotone (mai vaporizzare il prodotto direttamente sul pelo del cane). Poi, spazzolare di nuovo il pelo per eliminare lo sporco ma anche i residui di prodotto.

Altro rimedio efficace sono le salviette umide. L’importante è scegliere il prodotto che più si adatta alle esigenze del nostro cane. Ideali da usare dopo aver spazzolato il cane per eliminare eventuali cattivi odori.

Deodorante naturale fai da te

Infine, possiamo ricreare un deodorante fai da te. Un metodo facile, veloce ed economico per realizzare un prodotto naturale. Mescolare una parte di aceto bianco e due parti di acqua. Poi, versare in un contenitore spray e poi utilizzarlo vaporizzando su un panno di cotone inumidito. Dunque, ecco come pulire il pelo del cane e mantenerlo sempre lucido, morbido e profumato in poche mosse.

