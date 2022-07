Sapere a quanti anni “umani” corrispondono quelli del nostro cane è un desiderio molto comune. D’altronde, si dice che il cane è il miglior amico dell’uomo e cresce costantemente il numero di famiglie che decidono di adottare una simpatica “palla di pelo”. Inoltre, sono tantissime le razze che si adattano anche a vivere in appartamento. A tal proposito, ricordiamo che esistono diversi trucchetti della nonna per eliminare velocemente tutti i peli e i cattivi odori che cani e gatti lasciano in giro per casa.

Simpatici e coccoloni, i cani regalano amore e affetto incondizionato. E in men che non si dica, diventano dei veri e propri membri di famiglia da cui non ci si vorrà più separare. Conoscere l’età del cane è importante non solo per farlo crescere al meglio, ma anche per prevenire l’insorgenza di alcuni disturbi legati all’invecchiamento.

Per calcolare l’età canina e compararla con quella umana è molto comune il metodo della moltiplicazione degli anni per 7. Attenzione, però, perché chi moltiplica gli anni per 7 ha sempre sbagliato. A dirlo è la scienza che ha messo a punto una formula scientifica che renderebbe il calcolo molto più preciso. Questo metodo tiene conto dei cambiamenti nella struttura del DNA del cane e permette di confrontare con più precisione le età di cane e padrone.

Dunque, scopriamo perché chi moltiplica gli anni per 7 ha sempre sbagliato, ecco come calcolare l’età del nostro cane secondo questa formula scientifica degli esperti

In verità, sull’argomento ci sono diverse scuole di pensiero. Secondo l’NIH, l’Istituto Nazionale della Salute statunitense, la formula scientifica per calcolare l’età dei cani si è modificata nel corso degli anni. In particolare, la ricerca ha analizzato i cambiamenti biologici dei genomi del cane (Labrador Retriever), durante il suo percorso di vita. Così, è stato possibile costruire un orologio biologico “canino” da poter confrontare con quello umano.

In buona sostanza, la formula per calcolare l’età del nostro cane sarebbe: età umana = 16 X ln (età del cane) +31″.

Una calcolatrice scientifica sarà sufficiente a recuperare facilmente il risultato. Ad esempio, 2 anni di vita di un cane, secondo la formula, corrisponderebbero a 42 anni umani. Ecco il calcolo: 16 X In (2) + 31= 42.090354889.

5 anni di vita del cane, invece, corrisponderebbero a 56 anni umani (quasi 57). Secondo il calcolo: 16 X In (5) + 31=56.7510065989

