Peli e cattivi odori di cani e gatti in casa? Ecco come eliminarli in poche mosse

Gli animali domestici regalano un affetto incondizionato ai loro padroni, sempre pronti a rallegrare gli animi, scodinzolando a più non posso. Da decenni, ormai, sono diventati membri di famiglia. Avere cani e gatti in casa, però, comporta anche delle responsabilità e delle complicazioni. Diciamo la verità, avere casa pulita è un impresa ardua quando convivono con noi i nostri amati “pets”.

Come avere casa pulita nonostante i peli dei nostri animali?

A far perdere le speranze di una casa pulita e sterilizzata, sono la perdita di pelo e la tendenza dei quattro zampe a sporcarsi facilmente. Tuttavia, realizzare il sogno di una casa in ordine nonostante la presenza dei cani e dei gatti si può. Ecco qualche consiglio per eliminare i peli di cani e gatti. Generalmente, cani e gatti tendono a perdere quotidianamente una piccola quantità di pelo. Nei periodi di muta questo fenomeno si triplica.

Spazzolate il vostro amico fidato con l’aiuto di spazzole adatte al tipo di pelo. La perdita del pelo è legata anche all’alimentazione e allo stress. Se l’animale perde quantità eccessive di pelo, recatevi dal veterinario che magari vi suggerirà una pappa più adatta al vostro cane o gatto.

Spazzola levapelucchi

Indispensabile ed utilissima la spazzola levapelucchi è un ottimo alleato per togliere i peli grazie al nastro adesivo. In un attimo capi d’abbigliamento, cuscini e divani sembreranno come nuovi.

Aspirapolvere

Indiscusso amico della pulizia, l’aspirapolvere è efficace per rimuovere in pochi minuti i peli.

Guanto in gomma o panno in microfibra

Utilizzate un guanto in gomma o un panno in microfibra per raggruppare e gettar via i peli dispersi in giro e sulle superfici dei mobili. Basta semplicemente inumidire il guanto e passarlo sul rivestimento. Lo stesso risultato si ottiene con un panno in microfibra bagnato, dopo averlo strizzato bene non resta che passarlo sulla zona interessata.

Spugna vecchia

Se convivete con cani o gatti ricordatevi di non buttare la spugna che utilizzate sotto la doccia. Per eliminare i peli dai vestiti, infatti, un trucchetto può essere quello di inserire all’interno della lavatrice una spugna e una volta terminato il ciclo di lavaggio avrà attirato tutti i peli su di sé.

Come eliminare i cattivi odori di cani e gatti

Può capitare che alcuni amici a quattro zampe hanno un odore più forte rispetto ad altri. Per attenuare odori sgradevoli provenienti dalla lettiera del gatto, potete coprire la sabbietta con uno strato sottile di bicarbonato di sodio. La sostanza tratterrà gli odori cattivi.

