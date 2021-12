Come pulire il forno incrostato senza fatica e in 5 minuti con 1 solo metodo efficace e naturale

Chi desidera sfoggiare in cucina un forno sempre splendente, sgrassato e profumato è nel posto giusto. Sicuramente, la pulizia del forno fa parte di quelle faccende domestiche che non svolgiamo con assiduità, anche se dovremmo.

A rallentare la pulizia del forno, poi, c’è anche l’attesa che l’elettrodomestico si raffreddi bene prima di infilarci dentro le mani. Dunque, molto spesso l’operazione si posticipa.

Quando arriva il momento in cui, però, dobbiamo provvedere alla pulizia dell’elettrodomestico?

Sicuramente, i residui di cibo sul fondo ma anche sulle pareti sono elementi che non potremo ignorare in eterno.

Attenzione, poi, anche al possibile cattivo odore che potrebbe fuoriuscire dal forno poco dopo l’accensione. Anche questo è un chiaro sintomo che attesta l’esigenza di una pulizia immediata.

Infine, è buona norma ricordare anche che un forno pulito non dovrebbe emettere mai fumo. Quest’ultimo, infatti, sottolinea probabilmente una presenza di residui bruciati che andranno eliminati immediatamente.

Dunque, una volta capito che l’operazione non può essere più rimandata, cerchiamo di capire come pulire al meglio in forno in poche mosse.

Consigli e trucchetti utili nelle pulizie domestiche

Indubbiamente, il forno è uno degli strumenti della cucina più utili. Praticamente indispensabile per cuocere i cibi in modo più sano e uniforme. Dunque, conoscere qualche piccolo stratagemma per mantenerlo sempre come nuovo è fondamentale.

Oltre ai prodotti commerciali, validissimi aiutanti nelle faccende domestiche, abbiamo anche ottime alternative naturali anche molto più economiche. Ad esempio, ecco come non avere mai più sporco sul doppio vetro del forno con 1 solo metodo pratico ed efficace.

Attenzione, poi, a questo ingrediente che non tutti conoscono ma che sta spopolando sempre di più negli ultimi tempi. Utilissimo per pulire il forno alla perfezione.

Ora, cerchiamo di capire come pulire il forno incrostato senza fatica e in 5 minuti con 1 solo metodo efficace e naturale

Il bicarbonato è uno di quegli ingredienti più gettonati per la pulizia della casa. Molto spesso si utilizza anche per pulire frutta e verdura.

In questo caso, all’azione pulente del bicarbonato aggiungiamo anche quella sgrassante di un altro prodotto naturale: l’acido citrico.

Basterà mescolare in una ciotola 10 cucchiai di bicarbonato, 3 cucchiai di acido citrico e un po’ d’acqua. Poi, immergere una spugnetta e passare e strofinare su tutte le superfici del forno. Lasciare in posa per 5 minuti e risciacqua con una spugna bagnata con acqua tiepida. Ed ecco come pulire il forno incrostato senza fatica e in 5 minuti con 1 solo metodo efficace e naturale.

Approfondimento

Per un forno pulito e sgrassato in 5 minuti si consiglia anche questo rimedio naturale, economico e formidabile.