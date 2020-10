Alcune fibre usate per la creazione di tappeti richiedono delle attenzioni particolari. Infatti, una volta sporchi non possono semplicemente essere lavati in acqua o smacchiati usando i prodotti tradizionali. Una di queste fibre è ricavata dal cocco, chiamata anche coir, spesso usata per zerbini, stuoie ma anche tappeti molto grandi. Il vantaggio di questa fibra è di trattenere tutti i residui con cui viene a contatto: polvere, fango, peli etc.

Però proprio a causa di questa sua peculiarità richiede di essere pulita spesso. La sua trama è fitta e rugosa, molto resistente, ma un lavaggio sbagliato può rovinarla per sempre.

Una simile composizione è quella dei tappeti in bambù. Essa necessita di parimenti attenzioni durante la pulitura che concernono la spazzolatura, l’utilizzo di acqua e solventi etc.

Vediamo quindi Come pulire e manutenere i tappeti in fibra di cocco evitando di rovinarli.

Cosa fare?

Per prima cosa è necessario ripulire la stuoia sbattendola all’aria e rimuovendo tutte le tracce più grossolane di sporco. Lasciamo areare il tappeto e prepariamoci al lavaggio.

I prodotti che useremo sono naturali e si trovano in ogni casa: acqua e sale.

Diciamo che è preferibile non bagnare troppo questo tipo di fibra perché l’assorbimento potrebbe sformarle o macchiarle irrimediabilmente.

Acqua e sale ci aiutano ad ammorbidire il tessuto di fibra e penetrare nelle sue maglie. Possiamo usare una spazzola a setole dure o la stessa scopa di casa. Sfreghiamo la superficie per staccare i residui di sporco. L’operazione richiede di bagnare il tappeto più volte e sfregare allo stesso tempo.

Risciacquiamo il tappeto quando siamo soddisfatti. Laviamolo sfruttando le giornate di sole e facciamolo asciugare naturalmente.

Se il tappeto ha delle macchie particolarmente resistenti (sangue, urina) allora sarà necessario usare poca ammoniaca e sfregare delicatamente con una spazzola. Successivamente va risciacquato molto bene.

Si può provare anche a lasciare agire del bicarbonato con poca acqua sulla parte interessata. Lasciate almeno un giorno e poi rimuovete con l’aspirapolvere.

Una soluzione di sapone neutro e poca acqua, lasciata agire sulla macchia e poi lavata via, potrebbe sostituire l’uso del bicarbonato. Si ricorda sempre di non bagnare troppo a lungo la superficie.

I consigli che riteniamo di dover dare per pulire un tappeto in fibra di cocco, ma che hanno valore un po’ per tutte le fibre naturali, sono:

a) Cercare di tamponare e non raschiare le fibre del tappeto, utilizzare poco liquido per far sì che lo sporco rimanga in superficie e non si addentri nella trama.

b) Utilizzare un’aspirapolvere con beccuccio senza setole per evitare di strappare o rovinare dei fili dell’intreccio.

Cercate di seguire questi consigli nel pulire i vostri tappeti in fibra di cocco, ma non accanitevi. Chiedete sempre al vostro venditore quali sono i prodotti più giusti per rimuovere le macchie o lo sporco ostinati