Continua la guida sulle città che d’inverno danno il meglio di sé: le città più belle da visitare con l’inverno alle porte, seconda parte. Nella prima parte ci siamo soffermati su Francia, Germania e Austria. In questa seconda parte scopriremo altri paesi tra Repubblica Ceca e Spagna.

Tra Repubblica Ceca e Polonia

Praga è una città dall’immenso fascino. Sicuramente potreste essere demoralizzati dal freddo, ma sappiate che Praga offre innumerevoli rimedi a questo inconveniente: birrerie tradizionali, pub, osterie apriranno le loro porte e vi offriranno del buon alcool.

Praga è anche famosa per i suoi mercatini di Natale con artigianato e prodotti tipici che non troverete facilmente in altri luoghi. Il Castello poi farà da sfondo suggestivo alle vostre camminate.

La Polonia, invece, potrebbe conquistarvi con le sue più importanti città: Cracovia e Varsavia. Generalmente, in questi luoghi l’inverno porta con sé la neve e ciò rende tutto più dolce. I mercatini e le loro prelibatezze vi scalderanno: provate il vin brulé e i pierogi, ravioli polacchi tipici. E perché non tentare un bagno bollente ai Bagni Reali di Varsavia?

La Polonia offre, inoltre, anche splendide piste da sci per gli sportivi appassionati.

L’Islanda e la Scandinavia

Questi Paesi sono l’emblema del freddo e dell’inverno. La loro magia nasce dall’atmosfera confortevole, di festa, che aleggia nei mercatini e nelle città illuminate. Copenaghen in inverno acquista un fascino particolare, specialmente se vi portate sul mare, dove le bancarelle tipiche vi aspettano: provate il vino caldo e le palline di mela fritte con marmellata e zucchero.

A gennaio potrete assistere ai festeggiamenti per Jól o Yule, dove i vichinghi riuniti celebravano con banchetti e birra il loro particolare Natale.

Oslo, tra ghiacciai, rifugi, neve e luci, vi trasporterà in un mondo parallelo. Le piste di pattinaggio non mancano, così come l’opportunità di fare gare di slittino. Visitate l’Oslo Winter Park per praticare qualche sport invernale inusuale.

Anche Stoccolma vi sbalordirà con la quantità di luci record delle sue luminarie. Ovviamente non mancano i mercatini e la visita al palazzo reale di Kungliga Slottet.

Che dire dell’Islanda! I suoi paesaggi sono unici, vi ricorderanno il film della Disney Frozen e immaginerete di poter scorgere Babbo Natale in qualsiasi momento. Tra le occasioni migliori troviamo momenti di relax nei centri termali o un tuffo nella Laguna Blu, una immensa piscina termale vicino Reykjavik. L’Islanda non è una meta come le altre, sicuramente anche per il freddo che non cambia tra dicembre e marzo.

Tra Belgio, Olanda e Regno Unito

In Belgio troverete una piccola cittadina, Hasselt. In inverno la città di trasforma e accoglie i visitatori con il proprio personale stile natalizio. Hasselt è anche famosa per le sue prelibatezze, quindi non perdetevi le taverne tipiche, gli Speculoos e il suo liquore al ginepro. La musica classica e tradizionale verrà suonata nelle chiese del centro e contribuirà all’atmosfera.

In Inghilterra, invece, sarà Durham a trasportarvi in un inverno alla Hogwarts: infatti, proprio la sua cattedrale ha fatto da sfondo a numerose riprese esterne del famoso Castello della Saga.

Oltre la cattedrale, potrete visitare il castello che offre una vista magnifica sul fiume sulla città. Per scaldarvi non dimenticate i locali tipici e i bar. Un’attrazione molto particolare p il Museo Vivente di Beamish: un villaggio che mostra la vita vissuta in tre epoche diverse.

I paesaggi intorno alla città vi stupiranno con valli ricoperte di neve, le scogliere della Durham Heritage Coast e i Pennini del Nord.

L’Olanda in inverno è Delft. Questa cittadina, immersa nei canali e tra ponticelli pieni di neve bianca, è sede dell’Università più importanti dell’Olanda. Le piste di pattinaggio qui sono una cosa seria, e dopo lo sport facciamoci tentare da una pausa ristoratrice a base di biscotti e Zopie, bevanda composta da birra, rum e zabaione, con cannella e chiodi di garofano.

Portogallo e Spagna

Per una vacanza meno fredda, tra le città più belle da visitare con l’inverno alle porte, scegliete una delle città di Spagna e Portogallo.

Sintra è circondata da un bosco da poco eletto patrimonio dell’UNESCO. In inverno, la folla estiva scompare e potrete godere del silenzio e della bellezza che Sintra offre con i suoi palazzi storici (Palacio da Pena). La sua vicinanza alla costa dell’oceano Atlantico vi darà un’idea della forza del mare e delle onde amate dai surfisti. Qui i canti di Natale sono una tradizione importante, il 1° gennaio si augura un buon inizio a vicini e parenti con le Janeiras cantate per strada e i doni di cibo.

Segovia, sita al centro della Spagna, possiede un centro storico e un acquedotto romano eletti patrimonio dell’Unesco nel 1985. Non mancano di bellezza la Cattedrale e il quartiere ebraico dell’Alcazar. Trovandosi al centro della Spagna, Segovia potrebbe essere ricoperta di neve; in questo modo i paesaggi attorno vi farebbero scoprire la foresta di Valsaín o il parco naturale di Penalara. Da provare il maiale alla castillana o l’arrosto d’agnello.

Insomma, le città più belle da visitare con l’inverno alle porte non mancano nella nostra bellissima Europa. Auguriamoci di poter presto ritornare a viaggiare in sicurezza.