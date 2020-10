Le carote sono l’ortaggio per eccellenza, sempre presenti nelle nostre cucine e preparazioni. Versatili, sono ottime crude, in insalata, cotte e in purea e ci danno la possibilità di sperimentare in ricette strane e dal gusto esotico, ma soprattutto salutari e gustose. Se anche voi siete della stessa idea, dovreste provare la focaccia di verdure speciale per chi ama le carote. Un pieno di minerali e vitamine, in una ricetta che vi darà l’impressione di mangiare molto più di una frittata e di una focaccia messe insieme.

Le carote e le loro proprietà

Le carote, oggi coltivate in tutto il mondo, hanno origini orientali. Già conosciute dai nostri antenati Greci e Romani, venivano usate come piante officinali, specialmente nella loro versione selvatica.

Le carote sono annoverabili tra i cibi nobili poiché il loro contenuto di minerali e vitamine è molto vasto: potassio, fosforo, calcio, magnesio, ferro, zinco per quanto riguarda l’apporto minerale. Le vitamine contenute nelle carote appartengono alla classe A, B, C ed E.

La carota è un alimento consigliato nelle diete che necessitano un apporto di grassi minimo. Infatti, esse sono povere di colesterolo (abbassano il livello di colesterolo LDL), ma in quanto contengono delle riserve zuccherine, hanno un buon apporto calorico.

La sostanza che più sorprende è il bea-carotene: esso assolve la sua azione antitumorale e antiossidante, genera rinnovamento cellulare e previene patologie degli occhi e del cuore.

Insieme alla luteina e alla zeaxantina, il beta-carotene aiuta nel regolare il funzionamento intestinale, ha un’azione diuretica/depurante, quindi perfetta per problemi di colite, disturbi al fegato.

Focaccia di verdure speciale per chi ama le carote

Dopo aver preso in considerazione tutte le azioni terapeutiche e benefiche della carota, mettiamoci all’opera. Per la ricetta vi serviranno molte carote e poco altro.

500g di carote

2 uova

20g di farina di riso o fecola di patate

2 albumi d’uovo

Sale

Olio Evo

Procedimento

Prendete le carote, lavatele e se sono biologiche non sarà necessario pelarle. Aggiungete due prese di sale e mescolatele. Lasciate riposare per 15 minuti affinché buttino fuori la loro acqua.

Dopo che il tempo è trascorso, strizzate l’acqua in eccesso dalle carote aiutandovi con un canovaccio pulito o un panno di tela. Prendete una ciotola capiente e aggiungete la farina, le uova e gli albumi, due cucchiai di olio. Mescolate bene. Lasciate riposare qualche minuto.

Nel frattempo ungete una teglia da forno rotonda e preriscaldate il forno a 190°C.

Adesso distribuite l’impasto nella teglia. (potete usare anche la placca ricoperta di carta forno e dare la forma alla vostra focaccia a piacimento.

Infornate per 20 minuti fino a che si sarà creata una crosticina dorata.

Ora è il momento di guarnire la focaccia di carote. Adoperatevi con vari ingredienti come mozzarella, formaggio di capra, pomodorini, basilico e aromi, spinaci.

Guarnite la vostra focaccia e mettetela qualche altro minuto in forno.

Ecco che avrete ottenuto la focaccia di verdure speciale per chi ama le carote. Buon appetito!