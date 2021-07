Se pensiamo all’igiene del corpo, ci vengono in mente delle parti ben specifiche. Iniziando dalle mani, che anche questa pandemia ci ha insegnato essere la parte più sporca e pericolosa. Ci vengono poi in mente le parti intime, per la loro delicatezza. A seguire, pensiamo alle ascelle e ai piedi chiusi per ore nelle scarpe. Infine, al corpo in generale.

Molto spesso, ci dimentichiamo di una parte fondamentale. Stiamo parlando dell’ombelico, a cui prestiamo poca attenzione. Vediamo, allora, come pulire e disinfettare l’ombelico eliminando in una sola mossa tutti i batteri

Una parte fondamentale

Dovremmo dare molta più importanza a questa parte del corpo. Per mantenerla pulita non basta una sciacquata sotto la doccia. Questo perché è un vero covo di batteri. Dobbiamo agire con più efficacia per eliminarli.

A causa della sua anatomia, la parte più interna è meno esposta all’aria e anche ai saponi e all’acqua quando ci laviamo. Inoltre, sudando si crea un ambiente umido, ideale per la crescita dei microorganismi. Ecco perché è fondamentale occuparsi dell’igiene di questa parte del corpo.

Vediamo nelle prossime righe come farlo nel modo giusto.

Come pulire e disinfettare l’ombelico eliminando in una sola mossa tutti i batteri

È arrivato il momento di diventare degli esperti dell’igiene di questa parte del corpo. Come abbiamo detto in precedenza, dobbiamo distruggere tutti i batteri. Per farlo ci serve davvero poco. Dobbiamo prendere un cotton fioc. È uno dei pochi strumenti che può arrivare più all’interno.

Il trucco è bagnarlo con dell’acqua ossigenata. Strofiniamolo poi delicatamente dentro l’ombelico. Possiamo bagnare anche il batuffolo dall’altro lato per ripetere il passaggio. In questo modo lo disinfetteremo completamente. Solo dopo aver fatto questo, possiamo andare a sciacquarlo con acqua e sapone.

Non dimentichiamoci di pensare all’igiene di questa parte nascosta del corpo. Occupiamocene almeno una volta a settimana. Vedremo che ci sentiremo anche più freschi e puliti.