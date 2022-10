Cosa fare con la pasta sfoglia rotonda e le mele in casa

La pasta sfoglia è usata come base per tantissime ricette dolci o salate, ed è fatta solo con farina, sale, acqua e, talvolta, un po’ di burro.

Al supermercato la troviamo in rotoli già tagliati, e pronti per essere utilizzati per le nostre creazioni casalinghe più veloci. Quando abbiamo fretta, o abbiamo tanti invitati, e vogliamo preparare qualcosa di leggero ma anche appetitoso, basta un buon rotolo di sfoglia, e il piatto è servito.

Una delle ricette che va più a ruba, ad esempio, è la torta salata con 5 ingredienti pronta in soli 10 minuti.

Talvolta, però, capita di comprarla, metterla e in frigo e poi dimenticarsela lì per giorni e giorni. In sostanza, non sempre si sa cosa cucinare con la pasta sfoglia. Ecco perché oggi vogliamo suggerire una ricetta insolita da preparare con la nostra base preferita, in pochissimo tempo e senza fatica.

Prepareremo una ricetta che non avrà niente a che fare con le solite torte salate, ma faremo un buonissimo dolce. Ci aggiungeremo anche un altro ingrediente naturale e genuino che, spesso, si acquista ma che poi rischia di rimanere lì a marcire: le mele. Iniziamo subito la nostra ricetta gustosa.

Cosa fare con la pasta sfoglia rotonda per colazione o merenda

Gli ingredienti che ci serviranno per la nostra ricetta sono i seguenti:

2 mele grandi;

60 g di uvetta;

1 cucchiaio e mezzo di zucchero di canna;

1 uovo;

Mezzo limone;

20 g di pinoli;

100 g di amaretti.

Iniziamo a sbucciare le mele, tagliandole a fettine sottili. Irroriamo il tutto con il succo di mezzo limone, aggiungiamo lo zucchero, e mescoliamo. Intanto dedichiamoci alla preparazione degli altri ingredienti.

Mettiamo l’uvetta a bagno in acqua tiepida, e aspettiamo qualche minuto perché si idrati nuovamente.

Ora prendiamo la nostra pasta sfoglia, e srotoliamola su una padella, tenendo come base il foglio di carta forno. Bucherelliamo la pasta sfoglia, e poi sistemiamo su quest’ultima uno strato di amaretti, che avremo già sbriciolato precedentemente.

A questo punto, potremo disporre la metà delle nostre fettine di mela in senso orario, seguendo un andamento circolare. Poi distribuiremo un po’ di uvetta sulle mele, e un po’ di pinoli.

Come decorare e farcire la torta

Terminato il primo strato, ripeteremo lo stesso procedimento per creare il secondo strato della nostra torta. Quando avremo finito gli ingredienti, spolvereremo un po’ di granella di amaretti. Poi richiuderemo i bordi della sfoglia verso l’interno, e li spennelleremo con un uovo sbattuto.

Infine lasceremo cuocere il tutto in forno caldo a 180 °C per circa mezz’ora, finché non noteremo una doratura sulla nostra torta. Ecco cosa fare con la pasta sfoglia rotonda.

In questo modo, avremo un buonissimo dolce da gustare a colazione, pranzo o cena e merenda.

