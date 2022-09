Sbrinare periodicamente il freezer, anche per risparmiare energia. E poi pulire a fondo il frigorifero da cima a fondo almeno due volte l’anno. Ma a patto di effettuare l’igiene ordinaria dell’elettrodomestico almeno con una cadenza mensile.

Sono queste, sostanzialmente, le tempistiche minime per il proprio frigorifero. Ovverosia per disinfettarlo e per pulirlo anche al fine di evitare delle contaminazioni per i cibi freschi. Inoltre, seguendo la procedura standard, per la pulizia e per l’igienizzazione del frigo, è possibile igienizzare l’elettrodomestico ottimizzando sempre i tempi. Vediamo allora come.

Come pulire e disinfettare il frigorifero ed il freezer in fretta

Nel dettaglio, la prima cosa da fare è quella di svuotare il frigorifero andando eventualmente a buttare cibi scaduti o avariati. Per poi andare a riordinare tutto il cibo che è in buono stato, all’interno del frigorifero, facendo attenzione a consumare sempre prima quello che è con la scadenza più ravvicinata.

Dopodiché, su come pulire e disinfettare il frigorifero, il secondo step è quello di rimuovere tutte le parti estraibili. Per poi procedere con il loro lavaggio utilizzando acqua e detersivo per i piatti. E lasciare asciugare.

Nel frattempo, le superfici interne si possono lavare e igienizzare, senza utilizzare composti chimici, semplicemente con acqua e aceto. Avendo l’accortezza, prima di procedere, di posizionare sul fondo del frigorifero un asciugamano.

Come si pulisce il congelatore. Dalla rimozione dei cibi all’igienizzazione delle parti interne

Pure per sbrinare e per pulire il congelatore occorre rimuovere tutto il cibo. Mettendolo in una borsa termica. Per poi staccare il ghiaccio muniti di una spatola di plastica, lavando le pareti interne con uno spruzzino contenente acqua tiepida e aceto con un panno spugna. A questo punto, dopo aver asciugato bene, si potrà di nuovo introdurre il cibo congelato nel freezer. Ma solo dopo che questo avrà di nuovo raggiunto la temperatura standard.

Perchè utilizzare sempre prodotti naturali per la pulizia interna del frigo

Dall’acqua tiepida all’aceto, passando per il bicarbonato di sodio e per il succo di limone, l’uso di prodotti naturali per la pulizia interna del frigo è molto importante. Dato che in questo modo si eviterà di utilizzare prodotti detergenti che, contenenti sostanze chimiche, potrebbero poi andare a contaminare gli alimenti. Per esempio, muniti di un flacone spray, si può agevolmente preparare un detergente naturale costituito per metà da acqua tiepida, per un quarto da succo di limone e per un quarto da aceto bianco.

