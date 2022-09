Per tenere sotto controllo la bolletta della luce, ed ancor meglio per abbassarla, a fare la differenza tra le mura domestiche è in genere sempre l’uso degli elettrodomestici. Certo, per risparmiare sull’energia elettrica non si può di certo spegnere il frigorifero. Ma è sempre bene azionare alcuni elettrodomestici sempre e solo quando questi sono a pieno carico.

L’esempio lampante è rappresentato dalla lavastoviglie. Ed ancor più dalla lavatrice. Vediamo allora in che modo spendere meno proprio facendo la lavatrice, supponendo di avere in casa un modello di lavatrice di ultima generazione. E quindi che sia in grado di funzionare pure con i programmi di lavaggio ad elevata efficienza e risparmio energetico.

Quando si spende meno a fare la lavatrice e gli errori da evitare

Nel dettaglio, il risparmio sull’uso della lavatrice, azionata a pieno carico, è legato non solo alla frequenza di utilizzo dell’elettrodomestico. Ma anche al proprio contratto di fornitura. Se si paga la luce a casa con una tariffa monoraria, infatti, allora il costo della lavatrice alle 10 del mattino non cambia se si aziona l’elettrodomestico, invece, alle ore 22.

Di contro, su quando si spende meno a fare la lavatrice, tutto cambia quando il contratto relativo alla fornitura dell’energia elettrica è, per quel che riguarda l’applicazione dei costi, a fasce orarie. Vediamo allora come e perché.

Come risparmiare sull’uso degli elettrodomestici con la tariffa luce a fasce orarie

Per chi ha la tariffa della luce a fasce orarie, l’uso degli elettrodomestici lontano dalle ore di punta permette di risparmiare sui consumi di energia elettrica. E questo vale pure per l’uso della lavatrice al di fuori della fascia oraria che, nei giorni feriali, va dalle ore 8 del mattino e fino alle ore 19. Ed in ogni caso, per conferma, chi ha la tariffa luce a fasce orarie può andare a leggere ed a consultare le condizioni di contratto imposte dal proprio fornitore di energia elettrica.

Cosa non fare quando si azionano le lavatrici, dalla temperatura ai cicli di prelavaggio

Azionare la lavatrice nella fascia oraria più economica, pur tuttavia, è una condizione necessaria ma non sufficiente per risparmiare energia. Dato che occorre procedere con il lavaggio dei panni sempre attivando il giusto programma. Ovverosia senza sbagliare la temperatura di lavaggio, ed anche evitando di mettere troppo detersivo. Così come gli eventuali cicli di prelavaggio devono essere impostati in maniera corretta. Ragion per cui al bisogno occorre sempre leggere con attenzione il libretto delle istruzioni.

