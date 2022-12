Come profumare subito la pelle che puzza: segreti per avere sempre un buon odore durante le feste

Come profumare subito la pelle che puzza-proiezionidiborsa.it

In questi giorni la vita sociale delle persone avrà ritmi frenetici, le feste ci portano a socializzare e a vedere più spesso parenti e amici. Non possiamo avere addosso un odore cattivo e se abbiamo un problema cronico dovremmo risolverlo. Vediamo come fare.

Si chiama bromidosi e consiste in un cattivo odore emanato dalla pelle causato da fermentazione batterica delle secrezioni delle ghiandole sudoripare. Le ghiandole potrebbero avere una secrezione eccessiva lavorata dai batteri che danno vita a sostanze decomposte. Queste sostanze determinerebbero il nostro odore. Malattie, alimentazione e patologie dermatologiche potrebbero peggiorare questo problema. Per non trovarci in difficoltà durante le feste dovremmo tenere dei comportamenti che potrebbero migliorare la situazione. Vediamo quali sono.

Iniziamo con l’impegno personale che dovrebbe portarci a controllare con attenzione alcuni fattori. Depilazione, calzature traspiranti, igiene continua, lavaggi regolari e approfonditi sono azioni di diversa natura che insieme potrebbero evitare il peggioramento dell’odore. Utilizzare i deodoranti ascellari senza esserci lavati è un comportamento palesemente errato che potrebbe portare l’odore a peggiorare.

Cambiamo la nostra alimentazione

Come profumare subito la pelle che puzza? Interveniamo grazie all’alimentazione. Aglio, cipolla, formaggi e salumi sono alimenti responsabili delle variazioni olfattive cutanee. Soprattutto quando vengono consumati in concomitanza di assunzione di medicinali, scompensi ormonali, cambiamenti degli stati emotivi, comparsa di patologie. Assumendo le gocce di tintura madre di salvia e correggendo il programma dietetico con l’eliminazione di questi e altri cibi grassi, potremmo fare un deciso passo avanti.

Broccoli, cavolfiore e cavoli contengono zolfo e dovrebbero essere evitati. Se vogliamo renderci conto di come alcuni alimenti incidano sul nostro odore facciamo riferimento ad alcuni studi specifici sull’aglio. È stato dimostrato che, sfregando uno spicchio di aglio schiacciato sulla pianta del piede, potremmo sentirne il sapore in bocca dopo 20 minuti. Un rimedio veramente utile per neutralizzare questi odori? Il latte. Berne un bicchiere prima di andare a dormire la notte potrebbe essere una nuova abitudine sui cui riflettere.

Come profumare subito la pelle che puzza grazie alle erbe

Oltre alla salvia, anche il timo e il tea tree sono ottimi prodotti naturali astringenti e purificanti. Infatti, vengono spesso utilizzati per la creazione dei deodoranti. Il timo è il classico rimedio della nonna per i pediluvi miracolosi che eliminano la puzza di sudore dai piedi. Il tea tree purifica la pelle da germi e batteri. La salvia combatte l’ipersudorazione se assunta oralmente.

Preferire i rimedi naturali aiuterebbe a risolvere il problema. Dovremmo, infatti, evitare prodotti che contengano sali di alluminio, alcol o profumi e preferire quelli con il trietilcitrato, un ingrediente che sostituisce la fermentazione batterica. Se utilizziamo le tisane con cardamomo, fieno greco e agrumi potremmo migliorare il nostro alito. Allo stesso tempo, venendo assorbiti dal corpo, questi rimedi migliorerebbero l’odore della nostra pelle. I saponi antibatterici per la doccia dovrebbero sostituire quelli aggressivi con essenze troppo intense. Non è necessario coprire il nostro odore con i profumi, potremmo peggiorare la situazione. Le creme per il corpo inodore dovrebbero essere quelle che ci danno i migliori risultati nel breve periodo.