Mai regalare le scarpe alla persona amata, ecco perché secondo le credenze popolari porta sfortuna

Specchi rotti, non passare sotto le scale, non dormire con i piedi verso la porta. Sono tante le credenze popolari radicate nel tessuto sociale, soprattutto nel Sud Italia. Ma per quale motivo non si dovrebbe mai regalare un paio di scarpe?

Oltre ai segni porta sfortuna più conosciuti, nella nostra tradizione esistono tantissime credenze popolari. La superstizione era molto radicata in tutto il Mondo e ancora oggi rimangono alcuni esempi molto diffusi. Molti più di quanto crediamo sono legati al letto, come il non dormire con i piedi verso la porta o non poggiarci mai il cappello.

Ma ce ne sono alcune anche collegate agli animali, come i pettirossi o anche i ragni. Un pettirosso che si poggia sulla ringhiera di casa porterebbe buone notizie, come un ragno porterebbe soldi. Anche per questo è meglio scacciare i ragni da casa senza ucciderli se non vogliamo sfidare il fato.

Mai regalare le scarpe alla persona amata se non vogliamo che accada questo

Ma la tradizione delle scarpe sembra ancora più particolare di tutte le altre. Regalare le scarpe porterebbe male e non è difficile capire da dove viene questa credenza popolare. Le scarpe ci servono per muoverci, camminare, correre e quindi anche allontanarci. Infatti, è proprio questo che simboleggerebbe questo gesto, la separazione e il distacco.

Questa tradizione popolare viene ancora tramandata di generazione in generazione e le origini sono parecchio antiche. Infatti, le scarpe un tempo erano un bene prezioso e difficile da reperire. Un bel paio di scarpe nuove significava aver fatto fortuna e di conseguenza essere diventati più ricchi. Chi invece riceveva le scarpe in dono poteva utilizzarle per andarsene e migliorare le proprie condizioni.

Ma c’è anche un altro significato, quello legato ai defunti. I defunti, infatti, non possono più comprarsi le scarpe e per questo le ricevono in dono. Se regaliamo le scarpe a qualcuno, secondo alcune credenze popolari, è come augurargli il peggio. Se la persona amata è superstiziosa, allora è meglio scegliere un altro regalo.

Meglio questi regali originali che scacciano la negatività

Se vogliamo fare un regalo alla persona amata, ci sono tante opzioni tra cui scegliere. A partire dai classici fiori che fanno sempre piacere fino a borse e gioielli vari.

Se poi vogliamo personalizzare ancora di più il regalo, perché non crearlo direttamente con le nostre mani? Possiamo realizzare un quadro personalizzato o dei graziosi bracciali, perfetti anche come regalo di Natale.

Altrimenti si passa a sciarpa, cappello e divertenti muffole, 3 accessori fondamentali per combattere il freddo.

Se proprio vogliamo rimanere nell’ambito dell’abbigliamento, un’altra opzione carina è il cardigan. Di gran tendenza questo inverno, ci sono dei modelli stupendi e caldi che ci faranno fare sicuramente un figurone.

Altrimenti, per chi ama viaggiare si può optare per un bel mappamondo di design da mettere in ufficio. O un poster con il planisfero dove annotare tutte le mete visitate con simpatiche puntine decorate.

Le idee non mancano, non ci sono solo le scarpe tra le opzioni di regalo a cui pensare. Soprattutto dopo aver svelato il misterioso motivo per cui non dobbiamo mai regalare le scarpe alla persona amata. Le credenze popolari spesso sono originali, ma questa volta il collegamento è ben chiaro. Certo, si tratta di superstizione, ma perché rischiare?