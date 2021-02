L’aria di casa la si preferisce sempre profumata. Purtroppo anche per questo è necessario un grande impegno. Perché ci sia un’aria fresca si deve scegliere una buona profumazione. Non sempre i profumi in commercio danno un aiuto in tal senso.

Le fragranze non sempre rispecchiano una vera soluzione. La cosa più importante è fare arieggiare tutte le stanze e togliere odori che si creano nella cottura dei cibi ed altro. Se si hanno animali ci vuole la giusta pulizia anche per loro con prodotti adatti a questo scopo. Utile è anche lavare la cuccia almeno due volte a settimana. Oggi andiamo a vedere come profumare la casa perché sia sempre primavera.

Ingredienti

4 cucchiai di bicarbonato

100 grammi di ammorbidente

Un recipiente spray

Preparazione

Questi i tre ingredienti principali che si andranno ad utilizzare. Si scelga l’ammorbidente che abbia la fragranza preferita. In un recipiente andiamo a versare gli ingredienti e poi mescoliamo. In acqua si aspetti che le perle dell’ammorbidente si sciolgano. Versare poi tutto il contenuto in un recipiente spray. Sarà facile quest’operazione se andremo ad utilizzare un imbuto.

Fastidi

L’aria viziata può essere molto fastidiosa soprattutto per chi soffre di allergia. Oltre che aprire le finestre per il ricambio dell’aria è necessario usare piccoli accorgimenti per liberarsi da fastidiosi odori. Gli odori che tendono ad impregnarsi nelle tende, nella moquette e nella tappezzeria insieme agli acari che girano nell’aria possono creare disagio anche alla respirazione.

Questo composto che si è creato si può conservare e quindi perché non apporre un’etichetta al deodorante fatto in casa? Ci aiuterà a ricordarci a cosa serve. Sarà sufficiente vaporizzare nell’aria tre volte al giorno il composto e tutti gli sgradevoli odori spariranno.

A volte ricorrere ai prodotti naturali permette soluzioni più vantaggiose. In ultimo un deodorante fatto in casa ci aiuta a risparmiare notevolmente rispetto a quelli che si trovano in commercio e ai prezzi del mercato. Ecco come profumare la casa perché sia sempre primavera.