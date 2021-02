Dove conviene andare a far la spesa? Il mercato rionale non è sempre meglio del supermercato

Andare a far la spesa al mercato ci fa sentire delle persone migliori. In primo luogo, pensiamo di comprare dei prodotti più a chilometro zero. Nella maggior parte dei casi è anche vero, permettendoci di aiutare l’economia locale e l’ambiente.

In secondo luogo, andare a far la spesa al mercato ci fa creare dei legami duraturi con i venditori. Dato che spesso le bancarelle sono disposte negli stessi posti, possiamo intrattenere relazioni di fiducia con persone che iniziano a conoscerci bene.

Inoltre, la spesa al mercato fa bene all’anima. Possiamo sentire odori, vedere colori e stare con le persone più a lungo. Insomma, andare a far la spesa al mercato rionale è bellissimo, certo. Siamo tuttavia sicuri che convenga a livello economico? La domanda è lampante. Ci conviene davvero andare a far la spesa al mercato? Ci sono alternative migliori? Vediamolo insieme.

Dove conviene andare a far la spesa? Il mercato rionale non è sempre meglio

La risposta, come tutte le risposte che vogliono essere serie, non può essere né secca né univoca. Noi di ProiezionidiBorsa, infatti, vogliamo prendere in considerazione qualche aspetto per provare a indicare al Lettore qualche consiglio.

Tra l’altro, al supermercato dovremmo fare molta attenzione alla famosa trappola dei prezzi che ci spinge a comprare molte più cose del necessario.

Innanzitutto fare la spesa al mercato può convenire per i prodotti alimentari, ma di certo non per tutti gli altri. Parliamo di saponi, prodotti per la casa, per le pulizie, vini e birra, prodotti per il bagno. Per tutta questa serie di prodotti, naturalmente l’economia di scala dei supermercati permette di avere prezzi più bassi.

Inoltre, andare a far la spesa settimanale al mercato ci obbliga a passare comunque anche al supermercato. Infatti, o sono più cari o proprio molti prodotti di cui abbiamo bisogno al mercato non ci sono. E se dobbiamo andare anche al supermercato, perdiamo sicuramente tempo, e forse soldi, se prendiamo la macchina.