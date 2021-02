È doveroso dire che il miglior trucco per non seminare più briciole di tabacco per casa sarebbe smettere di fumare. Gli effetti negativi del fumo sul nostro organismo sono molteplici e ormai noti. Si consiglia sempre quindi di trovare il modo di smettere. Per chi al momento non desiste sappiamo che oltre a quelli riservati al nostro corpo il fumo ha anche altri problemi. Odore di fumo sui vestiti, cenere che può finire addosso e altri fastidi. Oggi ne risolveremo uno in particolare per chi consuma tabacco e non sigarette. Scopriremo quindi il trucco per non seminare più briciole di tabacco per casa.

Una differenza

Il tabacco in busta oltre alle varie marche e alle varie gradazioni di nicotina ha una differenza a monte. Ci sono delle tipologie di tabacco umido e alcune invece dove è più secco. Quello umido si riconosce già dal colore ovvero un marrone più scuro. Quello secco è invece più chiaro. Quello che ci interessa in questo momento è che il tabacco umido tende ad essere più compatto. Mentre è in quello secco che le fibre si spezzano più facilmente e quindi vanno a produrre più briciole. Sono queste infatti che pur stando attenti vanno a disseminarsi per casa. Già nella scelta della tipologia di tabacco possiamo attenuare o meno il problema.

Come rimediare

Avremo notato che meno tabacco rimane nella busta più briciole si formano e quindi per ogni sigaretta ne seminiamo di più. Ma questo non è solo dato dal fatto che consumando il tabacco ogni volta siamo noi stessi a spezzettarlo. In realtà prima ancora di aprire la busta già all’interno è presente una buona quantità di frammenti sbriciolati. Possiamo allora svolgere una semplice operazione che ci faciliterà le cose. Apriamo la busta e con le dita teniamo fermo il blocco integro di tabacco.

Ora rigiriamo il tutto mettendo una busta vuota al di sotto in modo che le briciole non vadano in giro. Scuotiamo la busta mantenendo il blocco integro con le dita. In questo modo otterremo due confezioni di tabacco. Una con il grosso del tabacco ben compatto che genererà pochissime briciole quando lo utilizzeremo. Questa sarà la busta che utilizzeremo appunto in casa così da non avere più il problema di pezzetti di tabaccho sparsi. E una con tutte le briciole che potremo utilizzare fuori casa dove non importa se le semineremo in giro.