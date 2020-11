I capelli sono una delle spie della salute di tutto il corpo. Per questo capelli grassi, con forfora, sciupati o secchi, acquistano un significato importante nel valutare carenze a livello nutritivo o patologie, un’esposizione eccessiva ad ambienti inquinanti, una dieta sregolata o stress. Prendersi cura dei capelli è un’azione importante, che necessita di qualche riguardo in più. Specialmente per chiome che hanno la tendenza a perdere molti capelli (normalmente se ne perdono tra i 50 e i 100 al giorno), o per chi presenta forfora o desquamazione della cute; ancora per coloro che hanno capelli molto fragili che si spezzano facilmente, ci sono cure e trattamenti adeguati per ognuna.

Per capelli e cute particolarmente sensibili esistono prodotti assolutamente naturali che si possono usare nei periodi di maggiore stress. Prodotti non chimici e industriali, infatti, stressano maggiormente cute e capelli. Se pensiamo al primo prodotto che viene in mente per la cura dei capelli viene in mente lo shampoo. Ecco come produrre uno shampoo naturale e con solo tre ingredienti per capelli idratati e splendenti.

Chioma luminosa, idratata e forte

I capelli sono lo specchio dell’organismo: una chioma forte, lucida, voluminosa è sintomo di un’alimentazione equilibrata che non è carente di nutrienti. Per tale ragione, insieme alla ricerca di prodotti specifici per le proprie esigenze, è bene capire perché i capelli presentano secchezza, o si spezzano e via dicendo.

Nella grande parte degli shampoo è presente il laurilsolfato di sodio. Esso è un principio attivo che aiuta la rimozione del grasso o sebo dalla cute. Se usato in eccesso però può generare secchezza e produzione di forfora. Per questo è bene alternare con prodotti naturali e fatti in casa di semplice produzione. Come produrre uno shampoo naturale e con solo tre ingredienti per capelli idratati e splendenti? Ecco una ricetta a base di farina di ceci, aceto di mele e miele.

Ingredienti

2 cucchiai di farina di ceci;

1 cucchiaio di miele (raddoppiare la dose per capelli molto secchi);

1 cucchiaio di aceto di mele.

Preparazione

Unire tutti gli ingredienti all’interno di un barattolo e mescolare. La miscela non deve presentare grumi e deve essere liscia. Applicare direttamente sui capelli e risciacquare. Il prodotto si può conservare in frigo per due o tre giorni.