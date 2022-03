Davvero cremoso questo risotto che abbina una verdura che stimola la diuresi a un pesce ricco di omega 3, ottimo per il colesterolo

Primavera è tempo di asparagi. Una delle verdure che sta iniziando a vedersi sempre di più sui banchi di mercati e supermercati. Un ortaggio che ha numerose proprietà, tra cui quelle diuretiche. È molto famoso, non solo perché stimola la diuresi, ma anche per il cattivo odore che dà all’urina. La causa di questo è l’acido asparagusico.

Tuttavia, è un piccolo inconveniente se paragonato alle notevoli proprietà. Infatti, l’asparago contiene molta acqua, ricca di sali minerali e potassio. Non solo, gli asparagi sono pieni di fibre, che aiutano a depurare l’intestino e a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue.

Se poi li unissimo a un pesce universalmente riconosciuto come ricco di omega 3 e ottimo per il colesterolo faremmo davvero bingo. Stiamo parlando del salmone, pieno di proteine e di vitamine, tra cui la B12, che è fondamentale nella produzione di globuli rossi. Insomma, un connubio perfetto a livello di proprietà nutritive, ma non solamente. Perché questo risotto agli asparagi con salmone è una vera bontà anche per le papille gustative. Andiamo allora subito a vederne gli ingredienti:

260 grammi di riso;

400 grammi di asparagi;

100 grammi di salmone affumicato;

30 grammi di burro;

2 cipollotti;

150 ml di vino bianco;

un litro di brodo vegetale;

50 grammi di Parmigiano grattugiato;

sale;

pepe.

Iniziamo privando gli asparagi della parte terminale legnosa. Quindi mettiamoli in una pentola con dell’acqua abbondante e andiamo a lessarli per 5 minuti. Raccogliamoli con una schiumarola e lasciamoli intiepidire. Poi li andremo a tagliare a pezzettini sottili.

Mescoliamo mezzo litro della loro acqua di cottura con un litro di brodo vegetale. Portiamo a ebollizione. Intanto, passiamo alla pulizia dei cipollotti. Tritiamoli bene e soffriggiamo in 20 grammi di burro. Poi uniamo il riso, andando ad alzare la fiamma. Tostiamolo bene per un paio di minuti, prima di versare il vino bianco. Lasciamo, quindi, evaporare, sempre a fuoco vivo.

A questo punto andiamo a unire gli asparagi sminuzzati in precedenza, oltre al brodo vegetale. Continuando la cottura, ne uniremo un mestolo ogniqualvolta ce ne sarà bisogno. Seguiamo le indicazioni sulla confezione del riso, ma 18/20 minuti di cottura dovrebbero essere più che sufficienti. Quindi procediamo con la mantecatura, con il burro, il Parmigiano, il pepe e, per ultimo, il salmone tagliato a pezzettini.

Dopo due minuti scarsi, il nostro delizioso primo sarà pronto per essere impiattato. Sarà davvero cremoso questo risotto che abbina una verdura di stagione, come l’asparago, al salmone. Un connubio di sapori davvero speciale, per una cena di grande qualità.