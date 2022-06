Negli ultimi cinque Unipol è stato uno dei migliori titoli azionari del settore assicurativo. Il suo rendimento, infatti, è sempre stato superiore alla media del settore di riferimento.

Recentemente, poi, il titolo ha dovuto affrontare una prova molto impegnativa per la terza volta in pochi mesi, infatti, le azioni Unipol hanno dovuto affrontare i massimi degli ultimi 10 anni. Il risultato di questa prova è stato molto interessante. Andremo, quindi, a discuterne in dettaglio le possibili implicazioni. Una cosa sembra essere certa. Presto si potrebbe capire se il ritracciamento in corso sul titolo Unipol sia già giunto al capolinea

Come dicevamo, per la terza volta il titolo Unipol ha affrontato livelli importanti riuscendo nell’impresa di superarli. L’entusiasmo per questo risultato, però, è durato poco. Le velleità dei rialzisti, infatti, sono state immediatamente smorzate dalla fortissima resistenza offerta dal III obiettivo di prezzo in area 5,378 euro, massima estensione rialzista. È, quindi, iniziato un movimento ribassista che adesso si trova ad affrontare il primo ostacolo lungo un possibile percorso ribassista. Questo supporto passa per area 4,8083 euro e la sua rottura in chiusura di settimana potrebbe preludere a un allungo ribassista fino all’obiettivo più probabile in area 3,8322 euro. A seguire, poi, il ribasso potrebbe continuare fino in area 2,226 euro.

Qualora, invece, la tendenza dovesse ripartire al rialzo, il titolo Unipol potrebbe andare ad aggiornare i suoi massimi storici.

La valutazione di Unipol

Unipol ha un forte potenziale rialzista e potrebbe essere un ottimo investimento vista la sua valutazione basata sui multipli di mercato. La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Il PE di Unipol, infatti, è circa la metà rispetto alla media del suo settore di riferimento. Inoltre il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, poi, per gli analisti che coprono il titolo la raccomandazione media è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Presto si potrebbe capire se il ritracciamento in corso sul titolo Unipol sia già giunto al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 3 giugno in ribasso dell’1,06% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,841 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Le prime sedute di settimana prossima potrebbero essere decisive per il futuro del Ftse Mib Future