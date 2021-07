Come preparare una cena per diabetici ricca di fibre ma povera di grassi e zuccheri

Organizzare i pasti sembra molto semplice, ma quando a complicare la vita ci sono determinate patologie, bisogna prestare molta attenzione.

Il diabete è una delle patologie più pericolose che se non curata, può portare varie e gravi conseguenze. Per questo motivo ogni soluzione per preparare una cena per diabetici, ricca di fibre, ma povera di grassi e zuccheri è una delle migliori scelte per chi soffre di glicemia alta.

Oltre ad un pasto completo, ideale per una cena, ecco un esempio per una deliziosa e leggera colazione a basso indice glicemico ideale per l’estate.

Gli alimenti da evitare per chi soffre di glicemia alta

I diabetici non possono mangiare tutto, o meglio, possono mangiare tanti alimenti se cucinati in un determinato modo e nella giusta quantità.

Sul mercato esistono anche tipi di pasta e pane che sono molto consigliati. Ad esempio una delle scelte migliori è la pasta integrale, di legumi e pasta con farine speciali a basso indice glicemico. Per il pane esistono vari tipi, come ad esempio, il pane di segale, integrale, kamut e così via.

Uno dei segreti per abbassare l’assunzione dell’amido del pane che durante la digestione si trasforma in zuccheri, è quello di tostarlo e lasciarlo raffreddare prima di mangiarlo.

Questi alimenti si possono reperire facilmente in farmacia, parafarmacia, supermercati e negozi online. Ma oltre a questi che sono fortemente consigliati, ci sono alcuni alimenti assolutamente da evitare come ad esempio:

l’uso dei grassi animali come il burro, lardo e sugna;

la frutta come banane, fichi, cachi e uva;

formaggi grassi e la carne dovrà essere magra e privata del grasso visibile.

Inoltre anche la grammatura è importante. Infatti gli alimenti devono essere pesati crudi e senza scarti. È consentito l’uso di aromi e spezie e in caso di pressione alta bisogna moderare l’uso del sale da cucina. In aggiunta con i giusti accorgimenti è possibile mangiare questi cibi senza alzare l’indice glicemico.

Come preparare una cena per diabetici ricca di fibre ma povera di grassi e zuccheri

Dopo alcuni consigli sopra citati, secondo il piano alimentare che potrà essere rilasciato da un nutrizionista diabetologo, si può preparare un unico piatto, sia a pranzo che a cena. Questo dovrà contenere dei cibi che consentiranno di non innalzare i livelli di glicemia, e fare si che la persona si alzi dal tavolo soddisfatta per ciò che ha mangiato.

La combinazione dei cibi è importante e in questo unico piatto si possono inserire:

30 g di riso nero, integrale o basmati e 30 g di pane integrale, segale o altri come sopra indicati;

uno spiedino di feta e pomodori;

melanzane e zucchine grigliate;

cetriolo, finocchio, ravanello;

Un piatto ricco, salutare e ottimo da preparare per una cena gustosa che possono mangiare davvero tutti.

