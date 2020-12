Cosa preparare per Natale che sia allo stesso tempo buono e non il solito dolce di ogni anno? Oggi vogliamo svelarvi il segreto per preparare un dolce buonissimo e pronto realmente in pochissimo tempo. Iniziamo subito a capire come preparare il dolce di Natale pronto in pochissimo tempo.

Che ingredienti comprare

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) pandoro, 1;

b) uova, 5;

c) limoncello a piacimento;

d) zucchero, 100 grammi;

e) latte, 400 grammi;

f) farina, 50 grammi;

g) nutella, 100 grammi;

h) limone, 50 grammi;

i) panna fresca, 100 grammi.

Come preparare il dolce del Natale

Capiamo assieme come preparare il dolce di Natale pronto in pochissimo tempo.

Per prima cosa prendere il limone, lavarlo e asciugarlo accuratamente. Ricavare ora la buccia del frutto utilizzando, in mancanza di uno strumento più adeguato, un coltellino.

Passare ora al pandoro. Tagliare il tradizionale dolce natalizio in orizzontale, in maniera da ottenere delle fette omogenee. Mettete ora da parte il pandoro.

Prendere ora le uova. Romperle e mettere da parte il tuorlo delle stesse in un piccolo contenitore.

Prendere ora un pentolino e riempirlo con il latte. Fare scaldare il latte senza portarlo ad ebollizione. Prendere una frusta elettrica e lo zucchero. Versare lo zucchero nel contenitore dei tuorli e sbattere il contenuto fino ad amalgamare gli ingredienti. Aggiungere quindi, lentamente, il limoncello, stando attenti a non esagerare con le dosi. Continuare a sbattere.

Una volta terminato prendere la farina e versarla nel composto setacciandola. Continuare a mescolare fino ad ottenere un risultato cremoso.

Aggiungere anche il latte e continuare a mescolare con la frusta. Versare, infine, il composto nel pentolino in cui precedentemente si era preparato il latte e continuare a mescolare mantenendo la fiamma del fornello al minimo. Una volta finito di preparare la crema metterla da parte in una piccola ciotola.

Passare, a questo punto, a preparare la seconda farcitura. Prendere un pentolino e mettere a scaldare la panna.

Prendere nel contempo una ciotolina e versarvi dentro la nutella. Una volta che la panna si sia scaldata versarla all’interno della ciotolina della nutella e mescolare vigorosamente. Infine, versarvi all’interno i pezzi di buccia di limone prima ottenuti.

Prendere ora le fette di pandoro prima ottenute. Mettere su un piatto la prima fetta, seguita da uno strato di crema al limone, fino ad arrivare in cima. Per ottenere un effetto più scenografico si possono incrociare le punte ottenute tagliando il pandoro. Quando si è attivati alla fine, utilizzare la crema di nutella ottenuta per spennellare la punta e i lati del “fu” pandoro.

Detto fatto, il dolce del Natale e pronto e non resta che assaggiare. Abbiamo così spiegato come preparare il dolce di Natale pronto in pochissimo tempo.