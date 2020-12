Tra pochissimi giorni ci riuniremo a tavola per celebrare la tanto attesa vigilia di Natale. Quest’anno dovremo rispettare delle regole a cui, purtroppo, siamo ormai abituati. Sebbene sarà più difficile del solito doverle rispettare proprio durante le feste natalizie, non abbiamo tanta altra scelta.

L’unica cosa che possiamo fare è goderci le poche persone con cui abbiamo la fortuna di passare questo giorno e preparare loro piatti da leccarsi i baffi. Soprattutto quest’anno infatti è molto importante essere creativi in cucina e regalare un menù che sia in grado di colmare tutte le mancanze.

A tal proposito, tra poco andremo a svelare come preparare un secondo piatto gustoso, ideale per la vigilia e semplicissimo da preparare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La magia della semplicità

In questi ultimi anni il mondo della cucina e degli chef stellati ha visto crescere di molto i suoi sostenitori. Sono veramente tanti gli italiani che hanno ritrovato, o scoperto per la prima volta, la passione di mettersi ai fornelli e seguire passo passo una ricetta. Grazie a internet inoltre, il materiale non manca di certo. Sono già in tanti a suggerire diversi piatti per le feste.

Dagli antipasti ai dolci, c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Nonostante si possa optare per le scelte della tradizione, in questo articolo vogliamo raccontare una ricetta più semplice e modesta. Non bisogna infatti sottovalutare un piatto perché è molto semplice da realizzare. Il gusto e la bontà di una ricetta derivano soprattutto dalla dedizione e dalla cura che riusciamo a trasferire in un piatto.

Il salmone in crosta di patate

Gli ingredienti necessari per preparare questo secondo delizioso sono salmone, patate, pasta sfoglia, tuorlo d’uovo e latte, olio e sale.

Per prima cosa andremo a mettere sulla pasta sfoglia le patate, precedentemente sbucciate e tagliate. Sopra di questi andremo a posare il salmone, precedentemente tagliato a fette, per poi aggiungerci sopra altre patate.

Dopodiché andremo a chiudere il tutto avvolgendolo con la pasta foglia. Sopra passeremo con un pennello un composto formato dall’unione del tuorlo d’uovo e del latte.

Dopo venticinque minuti in forno a duecento gradi il piatto sarà pronto per essere servito e gustato. In pochi semplicissimi passi dunque, ecco come preparare un secondo piatto gustoso, ideale per la vigilia e semplicissimo da preparare.