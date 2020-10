La colazione è un pasto fondamentale per i ragazzi e i bambini di ogni età. Se siete stanche delle solite brioche, ho per voi il dolce facile da preparare con cui farai felice i tuoi figli al mattino.

Non ci metterete niente a farli e vedrete che i vostri figli saranno contentissimi. Allora siete pronte? Vi spiego subito subito, passo per passo, come creare dei gustosi muffin al cioccolato in poche semplici mosse.

Gli ingredienti

a) 280 gr di farina 00;

b) 150 gr di latte intero;

c) 150 gr di zucchero bianco;

d) 3 uova;

e) 150 gr di gocce di cioccolato;

f) 40 gr di burro;

g) 2 baccelli di vaniglia;

h) 2 pizzichi di sale;

i) 15 gr di lievito per dolci;

l) 1 cucchiaino di bicarbonato.

Come preparare il dolce facile da preparare con cui farai felice i tuoi figli al mattino

Prendete una ciotola e versate il burro, a temperatura ambiente, insieme allo zucchero. Utilizzate le fruste fino ad ottenere un composto cremoso.

Tagliate la bacca di vaniglia in due ed estraete i semi. Aggiungetele alla ciotola e continuate a usare le fruste.

Non fermatevi ed aggiungete le uova, una ad una, in modo che si amalgamino bene nel composto.

Prendete, ora, una ciotolina a parte e un setaccio. Passate al setacciato il lievito per dolci e il bicarbonato.

Seguite lo stesso procedimento per la farina. Aggiungete un pizzico di sale.

Riprendete a frustare il vostro composto e versate il tutto, lentamente, nel contenuto della ciotola più piccola.

Quando siete sicuri che si tutti gli elementi si sono amalgamati versate lentamente il latte nel composto in maniera che non diventi troppo compatto.

Quando avrete ottenuto una consistenza morbida ed elastica spegnete le fruste.

Versate il composto in una ciotola grande.

A questo punto, versate le gocce di cioccolato e utilizzate una spatola per inglobarle.

Ora mettete il preparato in una sàc-a- poche e prendete le pirofile con cui infornerete i vostri muffin.

Ricopritele con carta da forno e riempitele per più della metà del composto.

Aggiungete in ogni pirofila gocce di cioccolato a piacimento. Preriscaldate il forno per 25 minuti in modalità ventilata a 160°.

Fate cuocere e siete pronti per gustare i vostri muffin!

Il mio consiglio è quello di preparare in casa la colazione per i vostri bambini. Non potete mai sapere, infatti, che cosa ci può essere nei prodotti di natura industriale che compriamo ogni giorno.